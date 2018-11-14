В Лиде будут снимать один из эпизодов фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича»





На Национальной киностудии «Беларусьфильм» в январе 2019 года приступят к съемкам фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича» по роману Людмилы Рублевской, сообщил режиссер Александр Анисимов.

В прозаическом виде «Авантюры Прантиша Вырвича, школяра и шпиона» – приключенческо-фантасмагорическая трилогия. По сюжету беглый ученик минского иезуитского коллегиума Прантиш Вырвич и доктор Балтромей Лёдник из Полоцка исследуют подвалы Минска, Слуцка и Полоцка, спасают Сильфиду, катаются на железной черепахе, изобретенной еще Леонардо да Винчи, добывают копье святого Маврикия и сражаются за свою честь и Беларусь.

Действия книги и, соответственно, будущего фильма разворачиваются в XVIII веке. Оказалось, что в Беларуси не так уж и много антуражных мест, где можно снять фильм о той эпохе.

— Съемочной группе придется попутешествовать по всей стране. Побываем в Лиде, Бобруйске, Мире, Несвиже, — уточнил Анисимов.