﻿ В Лиде будут снимать один из эпизодов фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде будут снимать один из эпизодов фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича»

15.11.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

В Лиде будут снимать один из эпизодов фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича»

На Национальной киностудии «Беларусьфильм» в январе 2019 года приступят к съемкам фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича» по роману Людмилы Рублевской, сообщил режиссер Александр Анисимов.

В прозаическом виде «Авантюры Прантиша Вырвича, школяра и шпиона» – приключенческо-фантасмагорическая трилогия. По сюжету беглый ученик минского иезуитского коллегиума Прантиш Вырвич и доктор Балтромей Лёдник из Полоцка исследуют подвалы Минска, Слуцка и Полоцка, спасают Сильфиду, катаются на железной черепахе, изобретенной еще Леонардо да Винчи, добывают копье святого Маврикия и сражаются за свою честь и Беларусь.

Действия книги и, соответственно, будущего фильма разворачиваются в XVIII веке. Оказалось, что в Беларуси не так уж и много антуражных мест, где можно снять фильм о той эпохе.

— Съемочной группе придется попутешествовать по всей стране. Побываем в Лиде, Бобруйске, Мире, Несвиже, — уточнил Анисимов.

На главные роли в фильме пробовались актеры Павел Харланчук, Георгий Петренко, Вероника Пляшкевич, Владимир Мищанчук, сообщает агентство «Минск-новости».

На реконструкцию памятника одному из советских вождей выделили $62 тысячи. Кому он нужен?!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика