МВФ: Потенциал роста экономики Беларуси низкий, доходы граждан не будут догонять лидеров региона

То, что экономика Беларуси растет, не решает проблем: страна продолжает страдать от трех уязвимостей — экспортная география узкая, а зависимость от РФ высокая, вторая — это существенная долларизация, третья — высокий уровень внешнего долга. Об этом заявил глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян на брифинге по итогам работавшей в Беларуси в ноябре плановой миссии в рамках ежегодных консультаций по статье IV.



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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ключевые выводы после двух недель встреч с властями: экономика Беларуси в процессе устойчивого восстановления — но циклического, а не структурного.

МВФ прогнозирует 3,5−3,7% прирост ВВП на нынешний год. Цены на нефть высокие, высокий уровень цен на внешних рынках, зарплаты внутри страны росли быстро. То, что экономика растет, не решает проблем: Беларусь продолжает страдать от трех уязвимостей — экспортная география узкая, а зависимость от РФ высокая, вторая — это существенная долларизация, третья — высокий уровень внешнего долга. Потенциальный рост Беларуси довольно слабый, он не позволит доходам расти так, чтобы сближаться с уровнем более богатых стран региона.

Ключевая мысль экспертов МВФ — использовать нынешний рост для решения проблем и ликвидации уязвимостей.

Миньян отметил, что для Беларуси было бы полезно провести некоторую консолидацию в бюджетной сфере, чтобы обеспечить консолидацию внешнего долга, который последние годы продолжал расти и будет продолжать, ведь его значительная часть — долг в иностранной валюте.

«Эту траекторию хорошо б повернуть вспять и довести в среднесрочной перспективе до 50% ВВП (сейчас, по оценке МВФ, около 52% - ред.)», — заявил глава миссии.

Речь идет, по его словам, о консолидации в размере 2% ВВП в течение двух-трех лет. В первую очередь, о сокращении бюджетных трансфертов слабым госпредприятиям.

«Консолидация бюджета, сокращение трансфертов — мера хорошая, но не единственная. Есть налоговые льготы, которые можно пересмотреть», — предложил глава миссии. Если таких мер не будет, МВФ ожидает продолжения роста внешнего долга.