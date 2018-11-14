В Бресте открылся швейный коворкинг... Что это, как это и для кого пригодится?

Швейный кворинг - это когда вы можете взять ткань, прийти и сделать всё, что вам требуется на хорошем оборудовании. Фактически - прокат швейных машинок.



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Швейный коворкинг, это швейная мастерская самообслуживания. То есть любой кто умеет шить может прийти со своей тканью и воспользовавшись профессиональным швейным оборудованием всего за 3,5 рубля за час, сшить себе или своему ребенку одежду.