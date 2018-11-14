Стартовал новый velcom Smartfilm. От режиссеров ждут кино, основанное на реальных событиях

Сегодня восьмой Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm объявил о старте нового сезона. Тема фестиваля этого года — «Основано на реальных событиях». Прием заявок от участников начнется 20 ноября. Подробнее о гостях фестиваля и правилах участия — в материале AFISHA.TUT.BY.



Фото предоставлено организаторами мероприятия

Организаторы подчеркивают, что сюжетом в теме «Основано на реальных событиях» может стать все что угодно: от повседневных ситуаций и человеческих переживаний до глобальных исторических явлений. Как и прежде, фильм может быть снят в любом жанре, быть художественным или документальным — есть только два условия, которым он должен соответствовать: съемка на камеру мобильного устройства и общая продолжительность не более 10 минут.

Как и в прошлые годы, участники velcom Smartfilm будут состязаться за обладание Гран-при, а также первой, второй и третьей премий фестиваля. В качестве награды обладатель Гран-при получит денежный приз в размере три тысячи рублей и флагманский смартфон 2018 года Huawei P20 Pro. Такое же устройство станет наградой за первое место — в дополнение к денежной премии в размере одной тысячи рублей. Авторы работ, которые будут удостоены второй и третьей премии фестиваля velcom Smatrfilm, получат смартфоны Huawei P20.

Прием заявок на участие в фестивале начнется 20 ноября и закончится 29 декабря, после чего свое слово предстоит сказать профессиональному жюри, в состав которого входят киновед, журналист, программный директор международного кинофестиваля «Лістапад» Игорь Сукманов, кинокритик Антон Сидоренко, кинокритик, главный редактор AFISHA.TUT.BY Анна Ефременко, киновед, координатор Национального конкурса международного кинофестиваля «Лістапад» Николай Лавренюк, журналист, кинообозреватель, член Белорусского союза кинематографистов Тарас Тарналицкий, продюсер Центра современной культуры «Бегущая черепаха» Леонид Калитеня.



Жюри фестиваля. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Параллельно с профессионалами своего победителя будет определять народное жюри под председательством сценариста, режиссера Влады Сеньковой.

Помимо конкурсной программы, Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm предложит традиционную программу специальных событий. Ближайшее из них — мастер-класс режиссера, сценариста и драматурга Андрея Курейчика с премьерой фильма «Колетт» с Кирой Найтли в главной роли. Также фестиваль организует вечеринку с участием российской актрисы, певицы, композитора и режиссера Дарьи Чаруши и специальным показом фильма «Холодный фронт». Попасть на все запланированные мероприятия гости смогут бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля.





Итоги velcom Smartfilm-2018 будут подведены 31 января 2019 года. Подать заявку на участие в фестивале и мероприятиях можно на сайте www.smartfilm.by .

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10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro» . Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.