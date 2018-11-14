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18 ноября 2018 года в соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре состоится молебен о здравии всех участников дорожного движения

15.11.2018 — Разное | Mlife  
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18 ноября 2018 года в связи с проведением в Республике Беларусь Дня памяти жертв, пострадавших в ДТП, по благословению епископа Туровского и Мозырского Леонида в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре по завершении ранней Божественной литургии состоится молебен о здравии всех участников дорожного движения.

По завершении молебна будет отслужена заупокойная лития в память о людях, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Начало молебна примерно в 8.40.

Подобные богослужения состоятся во всех храмах Белорусской Православной Церкви.

 
 
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18 ноября 2018 года в кафедральном соборе святого Архангела Михаила состоится молебен о здравии всех участников дорожного движения. далее...
 
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