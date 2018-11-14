18 ноября 2018 года в связи с проведением в Республике Беларусь Дня памяти жертв, пострадавших в ДТП, по благословению епископа Туровского и Мозырского Леонида в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре по завершении ранней Божественной литургии состоится молебен о здравии всех участников дорожного движения.



По завершении молебна будет отслужена заупокойная лития в память о людях, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.



Начало молебна примерно в 8.40.



Подобные богослужения состоятся во всех храмах Белорусской Православной Церкви.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 18 ноября 2018 года в соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре состоится молебен о здравии всех участников дорожного движения 18 ноября 2018 года в кафедральном соборе святого Архангела Михаила состоится молебен о здравии всех участников дорожного движения. далее...