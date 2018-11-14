Шокирующие подробности убийства в Лиозненском районе: жертву закопали еще живой

Как показала судебно-медицинская экспертиза, женщина была жива в момент захоронения. Убийство произошло 18 сентября в промежуток времени с 16.30 по 20.30.









место, где была обнаружена убитая





В сентябре в милицию обратилась 24-летняя женщина и сообщила, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия. В ходе проверки этой информации на территории Лиозненского района в лесном массиве было обнаружено закопанное в землю тело женщины.





Выяснилось, что накануне трагедии погибшая отдыхала по месту жительства в компании знакомых. После застолья она вместе с мужчиной и женщиной из той же компании поехала в лес. Здесь ей нанесли несколько ударов и захоронили.





На данный момент 21-летнему мужчине и 24-летней женщине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). Они заключены под стражу.





В ходе следствия подтвердилось намерение обвиняемого сдавать квартиру погибшей внаем. На одном из интернет-ресурсов было объявление, которое тот успел разместить после преступления.





При проверке показаний на месте изъято орудие преступления. Расследование продолжается.