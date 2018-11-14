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У извилистой реки. Откуда могло пойти название «Вилейка»?

15.11.2018 16:36 — Разное | Аргументы и факты  
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У извилистой реки. Откуда могло пойти название «Вилейка»?
Фото из открытых источников

Много лет назад жило у самой Лабы-реки племя вельцев. Рыбу люди ловили, зверя в лесах били, жито сеяли, горох, репу с капустой.

У извилистой реки. Откуда могло пойти название «Вилейка»? Доверчивая птица.​ Откуда могло пойти название «Чижовка»?

КУРНИК

Никого не трогали, на чужое добро не смотрели. Но себя в обиду не давали. Бились с теми, кто нападал на селища. Воистых мужиков было немало, и свою волю, своих людей и добро защищали умело.

Вождем вельцы взяли себе нестарого еще Курника. Что на охоте, что на пашне - первым всегда был. И коли придумает что, то для всех польза большая.

Все помнят, как он первым стал усмирять пчел. Набьет в горшок сухих осиновых гнилушек, трав пахучих, искру горячую туда впустит. Не горит все это, а только дымит. Дым пчелам об огне напоминает, и они прячутся на самое дно дупла, набрав сколько можно меда. И не жалят, когда соты выламывают. Курником тот горшок прозвали. А заодно и человеку прозвище получилось.

В ПОИСКАХ МЕСТА

После одной битвы с германцами водца выбрал из охотников самых умелых. Стали они воями, защитниками селища. Не раз спасали людей от набегов ворогов.

Жили бы люди на Лабе и дальше, да невмоготу стало терпеть набег за набегом чужелюдья. И все больше сил становилось ворожих. Биться с ними было все труднее. И тогда сказал Курник, что надо искать места, где они могут жить, не теряя людей, в мире и спокое.

Долго шли, не единожды останавливались. Казалось, вот оно, место для жизни. Но потом, осмотревшись, понимали, что не всем тут будет хорошо. То соседи оказывались завидниками и немирными, то ловы пустые или иными родами уже заняты, и людям Курника негде охотиться и добывать еду.

Однажды, подойдя к быстрой реке, вои Курника услышали шум брани, увидели, как вспыхивают камышовые стрехи изб. На воде стояли лодии с чудищами на носу. Знал Курник, что то норманы. За чужим добром только и охотятся, да чтобы в полон взять молодых парней и девиц. Дал водца знак своим мужам.

У извилистой реки. Откуда могло пойти название «Вилейка»?
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Не ждали выдерцы такого нападения. Их конунга кто-то сбил с ног тяжелой дубиной. Меткие стрелы уложили не одного ворога. Брань вскоре закончилась. Кто из чужинцев уцелел - успел сбежать на своих лодиях. В полон иных взяли.

ПОКЛОН ЗА СПАСЕНИЕ

Люди селища дивились тому, что сделали для них незнакомцы. И низко кланялись за спасение. Упросили прибытчиков остаться здесь.

Осело наконец племя вельцев на реке, где одних поворотов, омутов видимо-невидимо. Реку после того боя, о котором только и говорили в ближних и дальних поселениях, Вельцевой прозвали. Как знак победы над ворогами. Иные называли Велейской или Вельцской. И не одно поколение сменилось на том месте, пока не стала зваться река Вилией.

А пока Курника признали главным и жившие здесь ранее кривичи. В одной из их семей он нашел себе девицу. Имя ей было Миловида. Укрепили Курник с мужиками селище, плотом высоким обнесли. А за плотом многие умельцы делали что могли. Железо кричное били. Горшки да миски лепили. Охотники зверя да птицу добывали.

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О селище Курника знали торговые люди. И сколько лет это имя было именем поселения, никто не скажет. А буковки переставлялись разными людьми: одни добавлялись, другие вовсе пропадали. И возникло имя Куренец.

Не один век жило это название. А потом, во времена Великого княжества Литовского, тут местечко выросло. Известный Сапега подарил его своему брату. В дарственной грамоте Куренец назван уже Вилейкой. История же сохранила и старое название. Так теперь называется агрогородок, что стоит в нескольких километрах от Вилейки.

Виктор КРУКОВСКИЙ

 

 
 
Ссылка на источник 24
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