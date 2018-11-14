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Прокатчики Могилева слукавили, что у них нет денег на показ «Богемской рапсодии»

15.11.2018 16:20 — Разное | KYKY  
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Вчера мы писали о том, что Могилев – единственный областной город Беларуси, где не будут показывать фильм о группе Queen  «Богемская рапсодия». Как сказала KYKY начальник репертуарного отдела киновидеопроката Могилева Наталья Сидоренко, им банально не хватает денег на показ ленты. Сегодня «Радио Свобода» связалась с начальником этой же организации и причина отсутствия кино в репертуаре  оказалась совсем иная. 

Версия первая,  начальника репертуарного отдела киновидеопроката Могилева

Начальник репертуарного отдела Сидоренко Наталья говорит, что ей часто звонят с вопросом, где в местных кинотеатрах фильм про Фредди, да она бы и сама хотела очень его посмотреть, но финансы, увы, не позволяют: «Мы этот фильм в репертуарной комиссии рассмотрели и в репертуар проката включили, но финансовые требования, которые нам выставила компания-дистрибьютер, на данный момент нами не выполнимы. Мы ведем переговоры, но пока дистрибьютер на уступки не идет. Не то, что нам не хватает денег, просто мы же же и результат просчитываем…Но мы не сдаемся, понимаем и учитываем зрительский спрос, сам фильм про группу Queen – это легенда. Конечно, мы не могли оставить его без внимания. Пока его из репертуара не списали».


Версия вторая, директора киновидеопроката Могилева 


В отличие от Натальи, директор организации Ирина Дорофеева считает фильм про Queen специфическим: «Это не для подростков. Те, кто пойдут на «Дэдпул», на «Богемную рапсодию» могут и не пойти. 300-400 человек сходит, и все на этом. Но на этом никогда не отработаешь фильм». 


Так покажут фильм в Могилеве или нет? 


Наталья вчера убеждала нашего журналиста, что киновидеопрокат Могилева делает все, что фильм про Меркьюри вышел на экраны могилевских кинотеатров.  Ирина тоже не стала говорить, что ленты в прокате точно не будут, она не исключила, что фильм с субботы начнут показывать в одном из кинотеатров : «Хотя бы и в ущерб для предприятия. Буду надеяться, что будут ломиться туда». 

Почему в киновидеопрокате Могилева работают люди не самых честных правил  


По информации «Радио свободы» версия о нехватки денег никогда не существовала. Как сказали журналистам в московском представительстве компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» могилевские кинопрокатчики к ним не обращались. «Просьбы из Могилева уменьшить стоимость проката не было». 

Напомним, это не первый случай, когда в могилевских кинотеатрах в репертуаре нет иностранных картин, которые рвут беларуский (да и мировой) прокат. Например, в Могилеве не показывали фильмы «Смерть Сталина», «Матильда» и «Три билборда».

 
Теги: Могилев
 
 
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Вчера мы писали о том, что Могилев – единственный областной город Беларуси, где не будут показывать фильм о группе Queen  «Богемская рапсодия». Как сказала KYKY...
 
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