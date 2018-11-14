Новые правила: подготовкой разрешительных документов на строительство займутся КУПы

В стране изменился порядок подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов. Сегодня в пресс-центре «БелТА» во время брифинга с участием Артема Юшкевича, начальника главного управления градостроительной, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстроархитектуры, объяснили, какие изменения ждут застройщиков и частных лиц.



Фото: Наталья Шарай

Утвержденное Положение определяет порядок подготовки и выдачи заказчику (застройщику) разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию, благоустройство на землях общего пользования, снос.

— Мы сократили перечень обращений в госорганы до одной административной процедуры, которая называется «выдача разрешительнаой документации», — заявил Артем Юшкевич. — Теперь, единожды обратившись в исполком, застройщик получит полный набор разрешительной документации.

Положение расширяет перечень лиц, которым выдается разрешительная документация. Заявителем на получение разрешительной документации вправе выступать как непосредственно заказчик, застройщик, так и подрядчик при строительстве объектов под ключ, инженер или инженерная организация — при заключении договора на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью.

Подготовкой разрешительной документацией будут заниматься Коммунальные унитарные предприятия (КУП) либо территориальное подразделение архитектуры и строительства.

— КУПы — это специально созданные предприятия для професиональной подготовки разрешительной документации, — пояснил Артем Юшкевич.

Преддполагается, что эти организации смогут более эффективно и качественно поготовить необходимый пакет документов. Застройщик, которому нужна разрешительная документация на строительство, должен будет заключит договор с КУП.

Новой редакцией Положения предусмотрено, что исполкомы смогут принимать решения о внесении изменений в разрешительную документацию, если это не приведет к нарушению требований нормативных правовых актов. Это позволит оперативно принимать решения в случае изменения условий строительства, производственной необходимости. Изменение технических условий, технических требований осуществляется также по решению исполкома. Порядок принятия решений по внесению изменений в разрешительную документацию аналогичен порядку выдачи такой разрешительной документации.

Для систематизации практики выдачи технических условий и упорядочения информации, указываемой в этих документах, новой редакцией Положения устанавливается однозначное определение технических условий: это документ, содержащий информацию о подключении (отключении) здания, сооружения к объектам инженерной инфраструктуры. Также закреплен перечень информации, которая должна содержаться в технических условиях. Такой подход направлен на установление прозрачных условий ведения бизнеса.

Впервые вводится термин «технические требования». Это связано с необходимостью на стадии выдачи разрешительной документации заказчику получать от организаций, выдающих заключения при приемке объекта в эксплуатацию, перечень требований, позволяющих безопасно эксплуатировать здание.

Определена и роль градостроительного паспорта. Это будет документ, содержащий полную информацию о земельном участке. В состав градостроительного паспорта включат нормы, устанавливаемые архитектурно-планировочным заданием, техническими условиями, техническими требованиями.

Получается, при возведении жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории на своем участке гражданин будет вправе самостоятельно выбирать набор разрешительной документации, выдаваемой ему. Это может быть решение исполкома и градостроительный паспорт, либо решение исполкома, архитектурно-планировочное задание, технические условия, технические требования.

Градостроительный паспорт будет разрабатываться на земельный участок с указанием на нем возможных объектов строительства. Таким образом, гражданин, обратившись один раз в исполком, получит документ, позволяющий ему возводить здания на своем земельном участке в рамках границ и параметров, установленных градостроительным паспортом без получения в дальнейшем решений исполкома.

Если гражданин хочет разместить только одну постройку на своем участке, он вправе обратиться в исполком за получением решения на строительства отдельно взятого объекта.

Новое постановление компании-проектировщики уже оценили и пришли к выводу, что оно может усложнить им работу и не всегда быть в интересах заказчика.

— Конечно, идея решения всех проблем, «одним окном» хорошая, — говорит Антон Гарустович, руководитель компании «Аверса- Групп». — На Западе, например, застройщик получает перед покупкой участка всю информацию о возможности строительства на нем и хорошо бы было, чтобы инвестор полностью представлял все риски и у нас. Постановление пытается решить это градостроительнымми паспартами и сбором техусловий госорганами. Но мы ожидаем, что первое время после вступления изменений в силу будет «период адаптации», пока не решатся все организационные вопросы. Что на некоторое время замедлится процесс согласований.

Так же в новом положении мы видим дополнительное звено между проектировщиками и исполкомами — КУПы. Теперь они будут заниматься согласованиями, но будет ли это эффективно и в интересах застройщика? Это так же увеличит нагрузку на администрации, что скажется и на времени согласования.

Если сейчас по декрету № 7 упростили и предпроектную проработку и сбор исходных данных компаниями, которые действуют в интересах застройщика, то теперь это должны делать госорганы. И мы опасаемся, что это тоже усложнит процесс.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.