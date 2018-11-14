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Комитет госконтроля предлагает обсудить качество торгового обслуживания
15.11.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)
В Комитете государственного контроля Витебской области во исполнение поручения Президента Республики Беларусь о комплексном развитии Оршанского района на повседневном контроле находятся вопросы организации торгового обслуживания населения и предоставления услуг общественного питания.
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В Комитете государственного контроля Витебской области во исполнение поручения Президента Республики Беларусь о комплексном развитии Оршанского района на...
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