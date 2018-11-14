Комитет госконтроля предлагает обсудить качество торгового обслуживания

В Комитете государственного контроля Витебской области во исполнение поручения Президента Республики Беларусь о комплексном развитии Оршанского района на повседневном контроле находятся вопросы организации торгового обслуживания населения и предоставления услуг общественного питания.

Значительную долю в товарообороте Оршанского района и основную в сельской местности занимает торговая сеть ООО «Евроторг».

В ходе контрольных мероприятий были отмечены положительные моменты и улучшение качества обслуживания населения, проживающего в сельской местности. Вместе с тем во всех охваченных мониторингом объектах торговли были выявлены и отдельные недостатки в работе, такие как несоблюдение санитарных норм и правил, нарушения правил торговли.

По результатам мониторинга Комитетом государственного контроля в адрес ООО «Евроторг» направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков и принятию мер по недопущению их в дальнейшем. О результатах мониторинга проинформированы Витебский облисполком и Оршанский райисполком в целях осуществления систематического упреждающего контроля и принятия исчерпывающих мер по обеспечению должного торгового обслуживания населения Оршанского района в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для более объективной оценки полноты принятых мер по повышению уровня качества торгового обслуживания населения, в первую очередь, проживающего в сельской местности, Комитетом государственного контроля Витебской области организуется проведение в ноябре 2018 г. «горячей телефонной линии».

С предложениями по улучшению торгового обслуживания или сообщениями по фактам допущенных нарушений требований законодательства с 13 ноября 2018 г. можно обратиться в Комитет государственного контроля Витебской области по телефону (0212) 42-54-53 или Оршанский межрайонный комитет государственного контроля по телефону (0216) 51-09-26.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет госконтроля предлагает обсудить качество торгового обслуживания В Комитете государственного контроля Витебской области во исполнение поручения Президента Республики Беларусь о комплексном развитии Оршанского района на...