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Cпортсмены клуба "Бассай" привезли медали с международных соревнований

15.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Cпортсмены клуба "Бассай" привезли медали с международных соревнований

10 ноября исполнилось 150 лет со дня рождения отца современного каратэ, родоначальника шотокана Гичина Фунакоши (1868-1957).

Усилиями легендарного Мастера, его учеников и последователь древнее и полузабытое в начале 20 века воинское искусство было преобразовано в стройную систему физического и духовного воспитания личности, которая в настоящее время имеет 100 миллионов последователей во всем мире.

Полуторавековому  юбилею Гичина Фунакоши были посвящены международные  соревнования Белорусской федерации шотокан каратэ-до Полесская столица-2018 в Пинске, в которых приняли участие 400 спортсменов, тренеров, судей из 20 организаций Беларуси, России, Латвии, Болгарии и Японии.

В тяжелейшей борьбе спортсмены клуба "Бассай" в этом международном форуме показали следующие результаты:

Анисеня Денис , Петрушевич Всеволод, Нестер Павел в командном кумитэ и Адамович Никита , Гончаренка Владислав (Фудосин), Копач Олег (Фудосин) в командном  ката стали первыми.

Анисеня Денис в индивидуальном кумитэ и в индивидуальном кумитэ и Гаврильчик Андрей в индивидуальном ката завоевали бронзу.
Зуев Кирилл, Гаврильчик Софья в индивидуальном кумитэ и  Искрицкая Алена, Лазарь Владислав, Богапов Кирилл в командном ката стали четвертыми.

 
 
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10 ноября исполнилось 150 лет со дня рождения отца современного каратэ, родоначальника шотокана Гичина Фунакоши (1868-1957). Усилиями...
 
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