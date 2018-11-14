



10 ноября исполнилось 150 лет со дня рождения отца современного каратэ, родоначальника шотокана Гичина Фунакоши (1868-1957).

Усилиями легендарного Мастера, его учеников и последователь древнее и полузабытое в начале 20 века воинское искусство было преобразовано в стройную систему физического и духовного воспитания личности, которая в настоящее время имеет 100 миллионов последователей во всем мире.

Полуторавековому юбилею Гичина Фунакоши были посвящены международные соревнования Белорусской федерации шотокан каратэ-до Полесская столица-2018 в Пинске, в которых приняли участие 400 спортсменов, тренеров, судей из 20 организаций Беларуси, России, Латвии, Болгарии и Японии.

В тяжелейшей борьбе спортсмены клуба "Бассай" в этом международном форуме показали следующие результаты:

Анисеня Денис , Петрушевич Всеволод, Нестер Павел в командном кумитэ и Адамович Никита , Гончаренка Владислав (Фудосин), Копач Олег (Фудосин) в командном ката стали первыми.

Анисеня Денис в индивидуальном кумитэ и в индивидуальном кумитэ и Гаврильчик Андрей в индивидуальном ката завоевали бронзу.

Зуев Кирилл, Гаврильчик Софья в индивидуальном кумитэ и Искрицкая Алена, Лазарь Владислав, Богапов Кирилл в командном ката стали четвертыми.