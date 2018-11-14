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Cпортсмены клуба "Бассай" привезли медали с международных соревнований
15.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
10 ноября исполнилось 150 лет со дня рождения отца современного каратэ, родоначальника шотокана Гичина Фунакоши (1868-1957).
Усилиями легендарного Мастера, его учеников и последователь древнее и полузабытое в начале 20 века воинское искусство было преобразовано в стройную систему физического и духовного воспитания личности, которая в настоящее время имеет 100 миллионов последователей во всем мире.
Полуторавековому юбилею Гичина Фунакоши были посвящены международные соревнования Белорусской федерации шотокан каратэ-до Полесская столица-2018 в Пинске, в которых приняли участие 400 спортсменов, тренеров, судей из 20 организаций Беларуси, России, Латвии, Болгарии и Японии.
В тяжелейшей борьбе спортсмены клуба "Бассай" в этом международном форуме показали следующие результаты:
Анисеня Денис , Петрушевич Всеволод, Нестер Павел в командном кумитэ и Адамович Никита , Гончаренка Владислав (Фудосин), Копач Олег (Фудосин) в командном ката стали первыми.
Анисеня Денис в индивидуальном кумитэ и в индивидуальном кумитэ и Гаврильчик Андрей в индивидуальном ката завоевали бронзу.
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10 ноября исполнилось 150 лет со дня рождения отца современного каратэ, родоначальника шотокана Гичина Фунакоши (1868-1957). Усилиями...
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