ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВФ рассказал о потенциале белорусской экономики и дал прогноз по доходам граждан

15.11.2018 16:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
МВФ рассказал о потенциале белорусской экономики и дал прогноз по доходам граждан

фото:ru.rfi.fr

Ключевые выводы после двух недель встреч экспертов МВФ с властями были представлены 15 ноября главой миссии фонда в Беларуси Жаком Миньяном.

МВФ похвалил Нацбанк, подчеркнув, что ставка рефинансирования в размере 10% согласуется с уровнем инфляции и другими факторами. Ужесточение

бюджетно-налоговой политики и улучшение денежно-кредитной политики после спада 2014-2015 года дало свои плоды. Глава миссии подчеркнул успехи Нацбанка в дедолларизации экономики и заявил, что регулятор «получил независимость, и эту независимость он должен сохранить», пишет TUT.BY.

Критике МВФ снова подверглась политика Беларуси в отношении слабых госпредприятий. Фонд порекомендовал Беларуси провести оценку крупнейших госпредприятий, чтобы рассортировать на жизнеспособных, жизнеспособных при условии реструктуризации и нежизнеспособных.

Сегодняшний рост экономики Беларуси не решает проблем, полагают эксперты фонда. Виной тому узкая экспортная география, зависимость от России и большой внешний долг.

Процесс восстановления экономики Беларуси в МВФ называют устойчивым, но при этом циклическим, а не структурным. Потенциальный рост Беларуси МВФ оценивает как довольно слабый. Поэтому белорусам не стоит рассчитывать на рост доходов, приближающихся к уровню более богатых стран региона.

Главная рекомендация МВФ для Беларуси — использовать нынешний рост для решения проблем и ликвидации уязвимостей.

Миньян отметил, что Беларуси было бы полезно провести некоторую консолидацию в бюджетной сфере, чтобы обеспечить консолидацию внешнего долга, который растет и будет продолжать расти, так как значительная его часть составляет долг в иностранной валюте. «Эту траекторию хорошо б повернуть вспять и довести в среднесрочной перспективе до 50% ВВП», — заявил глава миссии. Речь идет, по его словам, о консолидации в размере 2% ВВП в течение двух-трех лет. В первую очередь, речь идет о сокращении бюджетных трансфертов слабым госпредприятиям. Еще одним способом выправить ситуацию, по мнению главы МВФ, мог бы стать пересмотр налоговых льгот.

В случае, если рекомендованные меры не будут приняты, МВФ прогнозирует дальнейший рост внешнего долга страны.
 

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ключевые выводы после двух недель встреч экспертов МВФ с властями были представлены 15 ноября главой миссии фонда в Беларуси Жаком Миньяном.
 
Новости дня
Новости разные
 
Памятка рыбакам и судовладельцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика