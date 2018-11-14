МВФ рассказал о потенциале белорусской экономики и дал прогноз по доходам граждан

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Ключевые выводы после двух недель встреч экспертов МВФ с властями были представлены 15 ноября главой миссии фонда в Беларуси Жаком Миньяном.

МВФ похвалил Нацбанк, подчеркнув, что ставка рефинансирования в размере 10% согласуется с уровнем инфляции и другими факторами. Ужесточение

бюджетно-налоговой политики и улучшение денежно-кредитной политики после спада 2014-2015 года дало свои плоды. Глава миссии подчеркнул успехи Нацбанка в дедолларизации экономики и заявил, что регулятор «получил независимость, и эту независимость он должен сохранить», пишет TUT.B Y.

Критике МВФ снова подверглась политика Беларуси в отношении слабых госпредприятий. Фонд порекомендовал Беларуси провести оценку крупнейших госпредприятий, чтобы рассортировать на жизнеспособных, жизнеспособных при условии реструктуризации и нежизнеспособных.

Сегодняшний рост экономики Беларуси не решает проблем, полагают эксперты фонда. Виной тому узкая экспортная география, зависимость от России и большой внешний долг.

Процесс восстановления экономики Беларуси в МВФ называют устойчивым, но при этом циклическим, а не структурным. Потенциальный рост Беларуси МВФ оценивает как довольно слабый. Поэтому белорусам не стоит рассчитывать на рост доходов, приближающихся к уровню более богатых стран региона.

Главная рекомендация МВФ для Беларуси — использовать нынешний рост для решения проблем и ликвидации уязвимостей.

Миньян отметил, что Беларуси было бы полезно провести некоторую консолидацию в бюджетной сфере, чтобы обеспечить консолидацию внешнего долга, который растет и будет продолжать расти, так как значительная его часть составляет долг в иностранной валюте. «Эту траекторию хорошо б повернуть вспять и довести в среднесрочной перспективе до 50% ВВП», — заявил глава миссии. Речь идет, по его словам, о консолидации в размере 2% ВВП в течение двух-трех лет. В первую очередь, речь идет о сокращении бюджетных трансфертов слабым госпредприятиям. Еще одним способом выправить ситуацию, по мнению главы МВФ, мог бы стать пересмотр налоговых льгот.

В случае, если рекомендованные меры не будут приняты, МВФ прогнозирует дальнейший рост внешнего долга страны.

