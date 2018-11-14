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В Беларуси введут штраф за курение в машинах, где находятся дети до 14 лет
15.11.2018 16:35 — Разное | Ежедневник
фото: autorambler.ru
Кроме того, будет предусмотрен штраф за курение на детских площадках.
Свободных от курения зон в Беларуси станет больше, рассказала главный специалист отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Виктория Сперанская. Список объектов, где курение запрещено, пополнится детскими площадками, а также салонами автомобилей, если в них находятся дет до 14 лет, сообщает агентство
Эти нормы предусматривает проект документа, который будет работать одновременно с действующим «антитабачным» декретом № 28.
Вврдить штраф за курение на балконах жилых домов, как это было сделано недавно в России, в Беларуси пока не планируют.
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Кроме того, будет предусмотрен штраф за курение на детских площадках.
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