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Лукашенко пригласил в гости президента Египта

15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси пригласил в гости своего коллегу из Египта. Официальный визит Абдулфаттаха ас-Сиси может состояться в первой половине следующего года. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко и председателя египетского парламента, передает «МИР 24».

 «Мы имеем план действий, как принято говорить – дорожную карту отношений. Хочу заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте. Я прошу вас, господин председатель, передать самые добрые слова президенту Египта. Мы готовы принять его в любое удобное время, чтобы он мог поближе познакомиться с нашими возможностями, чтобы мы могли более предметно выстраивать отношения между нашими странами», – указал Лукашенко.

Беларусь и Египет намерены сотрудничать в сферах промышленной кооперации, медицине, образовании, а также вместе разрабатывать и производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).



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Официальный визит Абдулфаттаха ас-Сиси может состояться в первой половине следующего года.
 
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