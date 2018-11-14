Лукашенко пригласил в гости президента Египта

Президент Беларуси пригласил в гости своего коллегу из Египта. Официальный визит Абдулфаттаха ас-Сиси может состояться в первой половине следующего года. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко и председателя египетского парламента, передает «МИР 24».

«Мы имеем план действий, как принято говорить – дорожную карту отношений. Хочу заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте. Я прошу вас, господин председатель, передать самые добрые слова президенту Египта. Мы готовы принять его в любое удобное время, чтобы он мог поближе познакомиться с нашими возможностями, чтобы мы могли более предметно выстраивать отношения между нашими странами», – указал Лукашенко.

Беларусь и Египет намерены сотрудничать в сферах промышленной кооперации, медицине, образовании, а также вместе разрабатывать и производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).