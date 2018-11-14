Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Коллектив РУП «Учхоз БГСХА» сегодня собрался на празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в актовом зале детской школы искусств и вокально-хорового мастерства. В зале, кстати, почти не было свободных мест.





Героями дня почувствовали себя не только лучшие труженики предприятия, которые множат его достижения на полях и фермах, но и те, кто отдал учхозу десятки лет жизни, — заслуженные ветераны сельхозпроизводства.





На сцене в этот день блистали талантами свои, доморощенные коллективы Паршинского центра культуры. Музыкальные подарки лучшим труженикам-аграриям дарили своим омолодившимся составом знаменитые «Паршинские зори» и «Калина ягода». Горячо принимал народ и известного в Горках исполнителя Михаила Азаренко.







































































