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Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж
15.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Коллектив РУП «Учхоз БГСХА» сегодня собрался на празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в актовом зале детской школы искусств и вокально-хорового мастерства. В зале, кстати, почти не было свободных мест.
Героями дня почувствовали себя не только лучшие труженики предприятия, которые множат его достижения на полях и фермах, но и те, кто отдал учхозу десятки лет жизни, — заслуженные ветераны сельхозпроизводства.
На сцене в этот день блистали талантами свои, доморощенные коллективы Паршинского центра культуры. Музыкальные подарки лучшим труженикам-аграриям дарили своим омолодившимся составом знаменитые «Паршинские зори» и «Калина ягода». Горячо принимал народ и известного в Горках исполнителя Михаила Азаренко.
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Коллектив РУП «Учхоз БГСХА» сегодня собрался на празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в актовом зале детской школы...
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