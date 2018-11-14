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Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

15.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Коллектив РУП «Учхоз БГСХА»  сегодня собрался на празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в актовом зале детской школы искусств и вокально-хорового мастерства. В зале, кстати, почти не было свободных мест.

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Героями дня почувствовали себя не только лучшие труженики предприятия, которые множат его достижения на полях и фермах, но и те, кто отдал учхозу десятки лет жизни, — заслуженные ветераны сельхозпроизводства.

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

На сцене в этот день блистали талантами свои, доморощенные коллективы Паршинского центра культуры. Музыкальные подарки лучшим труженикам-аграриям дарили своим омолодившимся составом знаменитые «Паршинские зори» и «Калина ягода». Горячо принимал народ и известного в Горках исполнителя Михаила Азаренко.

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

Работники учхоза БГСХА отметили профессиональный праздник. Фоторепортаж

 
 
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Коллектив РУП «Учхоз БГСХА»  сегодня собрался на празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в актовом зале детской школы...
 
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