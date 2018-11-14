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В ГПК Беларуси прокомментировали создание пункта пропуска на границе с РФ

15.11.2018 17:34 — Разное | БДГ  
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В Государственном пограничном комитета прокомментировали появившуюся сегодня информацию о том, что Россия намерена установить в Смоленской области международный пограничный пункт.

Как пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, в белорусский ГПК никакой информации по данной инициативе РФ не поступало.

«Официально в Госпогранкомитет никакой информации по поводу открытия международного пункта пропуска в Красной Горке в настоящий момент не поступало по линии взаимодействия пограничных ведомств двух стран. Непринятые решения комментировать нецелесообразно», - отметил представитель ГПК.

Напомним, что Россия высказала намерение установить пункт международного пропуска на границе с Беларусью в Смоленске. Эта тема обсуждалась на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.

 
 
 
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В Государственном пограничном комитета прокомментировали появившуюся сегодня информацию о том, что Россия намерена установить в Смоленской области...
 
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