В ГПК Беларуси прокомментировали создание пункта пропуска на границе с РФ

В Государственном пограничном комитета прокомментировали появившуюся сегодня информацию о том, что Россия намерена установить в Смоленской области международный пограничный пункт.

Как пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, в белорусский ГПК никакой информации по данной инициативе РФ не поступало.

«Официально в Госпогранкомитет никакой информации по поводу открытия международного пункта пропуска в Красной Горке в настоящий момент не поступало по линии взаимодействия пограничных ведомств двух стран. Непринятые решения комментировать нецелесообразно», - отметил представитель ГПК.