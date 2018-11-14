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В ГПК Беларуси прокомментировали создание пункта пропуска на границе с РФ
В Государственном пограничном комитета прокомментировали появившуюся сегодня информацию о том, что Россия намерена установить в Смоленской области международный пограничный пункт.
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«Официально в Госпогранкомитет никакой информации по поводу открытия международного пункта пропуска в Красной Горке в настоящий момент не поступало по линии взаимодействия пограничных ведомств двух стран. Непринятые решения комментировать нецелесообразно», - отметил представитель ГПК.
Напомним, что Россия
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В Государственном пограничном комитета прокомментировали появившуюся сегодня информацию о том, что Россия намерена установить в Смоленской области...
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