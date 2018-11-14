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Благосостояние белорусов продолжает расти: в каком регионе больше всего выросли реальные доходы
Благосостояние белорусов продолжает расти. Реальные располагаемые доходы населения в январе-сентябре выросли на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе заметнее всего вырос этот показатель.
Заметнее всего реальные располагаемые доходы белорусов в январе-сентябре нынешнего года выросли в Гомельской и Минской областях — 8,8% и 8,4% соответственно. Ниже всего этот показатель в Могилевской и Гродненской областях — 6,2% и 6,8% соответственно.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.
Самое сильное падение за последние десять лет доходы белорусов
Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%. Об этом ранее
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе заметнее всего выросли реальные располагаемые доходы населения.
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