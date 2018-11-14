Благосостояние белорусов продолжает расти: в каком регионе больше всего выросли реальные доходы

Благосостояние белорусов продолжает расти. Реальные располагаемые доходы населения в январе-сентябре выросли на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе заметнее всего вырос этот показатель.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Заметнее всего реальные располагаемые доходы белорусов в январе-сентябре нынешнего года выросли в Гомельской и Минской областях — 8,8% и 8,4% соответственно. Ниже всего этот показатель в Могилевской и Гродненской областях — 6,2% и 6,8% соответственно.

Как изменились реальные располагаемые доходы белорусов в январе-сентябре этого года, в % регион к январю-сентябрю 2017-го к январю-сентябрю 2016-го Брестская +8 +1,1 Витебская +6,9 -1,3 Гомельская +8,8 +1,2 Гродненская +6,8 -0,1 Минск +8,3 +1 Минская +8,4 +2,7 Могилевская +6,2 не изменилось по стране +7,8 +0,8

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.

Самое сильное падение за последние десять лет доходы белорусов показали в 2016 году (на 6,9%).

Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%. Об этом ранее заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина, на котором рассматривали проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.