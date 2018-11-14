Служить — чтобы защищать мир

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«Тут захоўваецца памяць пра тых, каму мы абавязаны жыццём». Именно этой надписью встречает Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны своих посетителей. Именно здесь было принято решение в торжественной обстановке вручить повестки призывникам Несвижского и Копыль-ского районов.

Первый год службы молодых парней в армии совпадет с юбилейной датой освобождения Беларуси от немецко-фашист-ских захватчиков. Поэтому страницы истории, которые одну за другой перелистывали, переходя из зала в зал, экскурсоводы, заинтересовывали своими масштабами, многочисленными экспонатами, мультимедийными и интерактивными технологиями, макетами и реконструкциями сражений.

История создания музея, основные вехи войны, героизм советского народа и трагизм событий тех лет — об этом шла речь во время двухчасовой экскурсии.

Мощная техника, солдатская кухня, оружейная мастерская партизан, блиндаж, откуда поддерживалась связь с «Большой землей», «лесная школа», 45-мм самодельное орудие партизанского отряда «Искра» бригады «Разгром» Минской области, которое участвовало в партизанском параде в освобожденном Минске в 1944 году, и лица героев, застывшие на фотографиях и в бюстах: В.З. Корж, В.З. Хоружая, Н.Ф. Гастелло, Л.М. Доватор, К.К. Рокоссовский…

С неподдельным интересом новобранцы Несвижчины обсуждали увиденное, получая ответы на интересующие их вопросы. Место, где увековечена история страны, память дедов и прадедов, оставило неизгладимые впечатления у тех, кто завтра станет в солдатский строй, чтобы достойно продолжить дело по защите государственных интересов.









































В музее истории Великой Отечественной войны я был впервые, и с первых шагов впечатлили масштабы, — поделился после поездки призывник из агрогородка Заозерье Кирилл Прокопеня.

— Очень понравились экспонаты, особенно военная техника. Интересная подача информации. От экскурсовода мы получили все ответы на возникшие в ходе экскурсии вопросы. Многие ребята фотографировали. А на работе у меня сразу заинтересовались поездкой и уже несколько человек собираются посетить музей в Минске.

Что касается службы в армии — то настроение служить у меня есть. Это будет новая самостоятельная жизнь, которая, скорее всего, изменит характер, заставит по-новому взглянуть на некоторые вещи, — признался мой собеседник.

Кирилл — один из тех, кто военную форму примерит после 20 ноября. Служить он всегда хотел. Перед глазами с детства был пример отца Ивана Васильевича,воен-нослужащего одной из войсковых частей. В армии он больше 25 лет.

Старший брат Кирилла, Алексей, тоже выбрал военную стезю. Окончив Военную академию Республики Беларусь и получив звание лейтенанта, молодой офицер служит в одной из частей столицы.

Сам Кирилл, освоив азы профессии строителя, считает, что мужчина должен учиться. Призывник, отслужив в армии, рассчитывает через некоторое время, как и брат, получить офицерские погоны, а уже приобретенная профессия никогда не помешает.

Армейские будни, считает Кирилл, будут нелишними любому мужчине, они дадут хорошую новую закалку, поменяют в лучшую сторону, научат большей самостоятельности, откроют перспективы.

В свои восемнадцать Кирилл уже имеет водительское удостоверение. Школьное лето всегда старался провести с пользой — работал, занимался спортом — посещал тренажерный зал и занятия по самбо…

На присягу, Кирилл уверен, к нему в часть по традиции приедет вся семья. Все вместе они собирались, когда в торжественной обстановке пять лет назад Родине присягал Алексей. Сейчас — черед за ним.

Уже в ближайшие дни к службе в армии приступит Никита Осипович из г.п. Городея. Ему двадцать. Выпускник Городейской первой школы, окончив Борисовский государственный политехнический колледж, решил, что профессия «геодезист» будет востребована и в армии.

— Хочу попробовать себя в военном деле, — поделился Никита. — Военных в семье у нас пока нет, но, пообщавшись со своим знакомым военнослужащим, я решил, что выберу именно эту стезю. Родители поддержали меня.

К самостоятельной жизни молодой человек привык. Служить ему предстоит в столичном регионе, в одном из навигационно-топографических центров. Никита считает, что хорошая физическая подготовка будет плюсом во время службы. С 14 лет он занимался одним из видов вьетнамских единоборств — нят-нам. Участвовал в соревнованиях различных уровней. Во время республиканских состязаний в Могилеве в своей весовой категории Никита Осипович стал бронзовым призером среди пятидесяти участников.

Олегу Годуну из агрогородка Грицкевичи предстоит служить в элитных войсках нашей страны — в бригаде спецназначения.

— О службе в армии многое знаю от своего отца. Он служил в войсках спецсвязи в Ленинградской области. Иногда листаем его армей-ский альбом, отец рассказывает о своих армейских друзьях, — поделился в беседе Олег. — Вручение повесток в музее истории Великой Отечественной войны было очень символично для нас, призывников.

Что касается экскурсии, все экспозиции интересны, особое внимание у меня вызвало повествование экскурсовода о Брестской крепости, защитники которой приняли первый удар фашистских захватчиков на рубежах нашей страны.

Думаю, для многих ребят это мероприятие станет знаковым и запоминающимся.

Олег после окончания Грицкевич-ской школы получил техническую специальность в Минском машиностроительном колледже. До отправки в армию работал токарем в ОАО «Несвижский райагросервис».

Свои планы на будущее Олег не озвучивает. Впереди — служба в армии. Так считает он, так считают и его родители — Владимир Аполлинарьевич и Людмила Николаевна, которые поддерживают сына в его решениях. А что касается переживаний, то, как и любые хорошие родители, они будут с волнением ждать и вестей от него, и скорейшего возвращения в родной дом.

Рассказ о призывниках Несвижчины мы продолжим в следующих номерах «НН».

Инна ВАСИЛЕВИЧ.