Белорусский банк отключили от SWIFT

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Из-за иранских акций белорусский банк отключили от SWIFTСистема SWIFT для Банка была деактивирована 12 ноября в 14:00 по местному времени.Банк получил уведомление от компании.– отмечается там.ТК Банк является дочерним банком иранского банка Tejarat с долей акций 99,89%. Это делает белорусский банк почти иранским.В мае 2018 года США вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, и в августе этого же года Президент США подписал указ о возврате санкций, снятых в 2016 году, в два этапа.Второй этап (4-5 ноября 2018 года) касался непосредственно восстановления ограничений связанных с деятельностью финансовых учреждений, осуществляющих операции с Центробанком Ирана.Компания SWIFT была вынуждена отказаться от оказания услуг иранским финансовым компаниям из нового санкционного списка, иначе она сама будет подвержена санкциям со стороны США.Иранский Центральный банк также был отключен от SWIFT.Система SWIFT – это платежная система, которая позволяет обмениваться информацией и платежами между банками по всему миру по исключительно зашифрованным каналам.