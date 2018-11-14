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Белорусский банк отключили от SWIFT

15.11.2018 17:21 — Разное | UDF  
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Фото: Myfin.by
Межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT прекратила обслуживание ЗАО «Банк торговый капитал». Такая информация размещена на сайте ТК Банка.
Из-за иранских акций белорусский банк отключили от SWIFT

Система SWIFT для Банка была деактивирована 12 ноября в 14:00 по местному времени.

Банк получил уведомление от компании.

«Компания SWIFT, являясь глобальной системной организацией, стоящей на позициях нейтралитета, действует в интересах всех своих членов и играет ключевую роль в поддержке мировой экономики, предоставляя услуги по безопасной передаче финансовых сообщений,– отмечается там. – В соответствии с миссией SWIFT, направленной на поддержку устойчивости и целостности глобальной финансовой системы, компания SWIFT приостанавливает доступ отдельных иранских банков к системе обмена сообщениями. Этот шаг, хотя и достойный сожаления, был сделан в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы и основывался на оценке экономической ситуации».

ТК Банк является дочерним банком иранского банка Tejarat с долей акций 99,89%. Это делает белорусский банк почти иранским.

В мае 2018 года США вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, и в августе этого же года Президент США подписал указ о возврате санкций, снятых в 2016 году, в два этапа.

Второй этап (4-5 ноября 2018 года) касался непосредственно восстановления ограничений связанных с деятельностью финансовых учреждений, осуществляющих операции с Центробанком Ирана.

Компания SWIFT была вынуждена отказаться от оказания услуг иранским финансовым компаниям из нового санкционного списка, иначе она сама будет подвержена санкциям со стороны США.

Иранский Центральный банк также был отключен от SWIFT.

Система SWIFT – это платежная система, которая позволяет обмениваться информацией и платежами между банками по всему миру по исключительно зашифрованным каналам.

 
 
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