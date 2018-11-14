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МВФ одобрил жесткость Нацбанка и указал на слабый госсектор
Он подчеркнул, что ставка рефинансирования в размере 10% согласуется с уровнем инфляции и другими факторами.
После спада 2014−2015 годов произошло ужесточение бюджетно-налоговой политики и улучшение денежно-кредитной политики, в это время «Нацбанк получил независимость, и эту независимость он должен сохранить», заявил Миньян.
Глава миссии также похвалил Нацбанк за успехи дедолларизации и призвал считать эту работу приоритетной, как и работу над развитием белорусского рынка капитала.
В рамках необходимых стране структурных реформ Миньян порекомендовал продолжить создание благоприятных условий для роста и развития более благополучного частного сектора. «Что касается госпредприятий, то мы отметили принимаемые меры, но проблемы этих предприятий серьезны и заслуживают более действенных реформ, более систематической работы», — заявил Миньян.
МВФ рекомендует Беларуси провести оценку крупнейших госпредприятий, чтобы рассортировать на жизнеспособных, жизнеспособных при условии реструктуризации и нежизнеспособных.
Напомним, недавно Нацбанк раскритиковал сторонников смягчения денежно-кредитной политики, напомнив, что такая практика уже была в стране до 2012 года, последствия чего разгребают до сих пор.
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Нынешний курс Нацбанка является правильным и надлежащим, заявил глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян.
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