МВФ одобрил жесткость Нацбанка и указал на слабый госсектор





Он подчеркнул, что ставка рефинансирования в размере 10% согласуется с уровнем инфляции и другими факторами.После спада 2014−2015 годов произошло ужесточение бюджетно-налоговой политики и улучшение денежно-кредитной политики, в это время «Нацбанк получил независимость, и эту независимость он должен сохранить», заявил Миньян.Глава миссии также похвалил Нацбанк за успехи дедолларизации и призвал считать эту работу приоритетной, как и работу над развитием белорусского рынка капитала.В рамках необходимых стране структурных реформ Миньян порекомендовал продолжить создание благоприятных условий для роста и развития более благополучного частного сектора., — заявил Миньян.МВФ рекомендует Беларуси провести оценку крупнейших госпредприятий, чтобы рассортировать на жизнеспособных, жизнеспособных при условии реструктуризации и нежизнеспособных.Напомним, недавно Нацбанк раскритиковал сторонников смягчения денежно-кредитной политики, напомнив, что такая практика уже была в стране до 2012 года, последствия чего разгребают до сих пор.