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МВФ одобрил жесткость Нацбанка и указал на слабый госсектор

15.11.2018 16:28 — Разное | UDF  
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Нынешний курс Нацбанка является правильным и надлежащим, заявил глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян на брифинге в Минске, оценивая денежно-кредитную политику Минска.

Он подчеркнул, что ставка рефинансирования в размере 10% согласуется с уровнем инфляции и другими факторами.

После спада 2014−2015 годов произошло ужесточение бюджетно-налоговой политики и улучшение денежно-кредитной политики, в это время «Нацбанк получил независимость, и эту независимость он должен сохранить», заявил Миньян.

Глава миссии также похвалил Нацбанк за успехи дедолларизации и призвал считать эту работу приоритетной, как и работу над развитием белорусского рынка капитала.

В рамках необходимых стране структурных реформ Миньян порекомендовал продолжить создание благоприятных условий для роста и развития более благополучного частного сектора. «Что касается госпредприятий, то мы отметили принимаемые меры, но проблемы этих предприятий серьезны и заслуживают более действенных реформ, более систематической работы», — заявил Миньян.

МВФ рекомендует Беларуси провести оценку крупнейших госпредприятий, чтобы рассортировать на жизнеспособных, жизнеспособных при условии реструктуризации и нежизнеспособных.

Напомним, недавно Нацбанк раскритиковал сторонников смягчения денежно-кредитной политики, напомнив, что такая практика уже была в стране до 2012 года, последствия чего разгребают до сих пор.

 
Теги: Минск
 
 
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Нынешний курс Нацбанка является правильным и надлежащим, заявил глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян.
 
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