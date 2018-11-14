Зачем нужен инфошум про нелегальный ввоз оружия?



Андрей Поротников

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После этого на пассаж белорусского руководителя отреагировали пограничные чиновники и Украины, и Беларуси. При этом они попытались сгладить ситуацию: мол, проблема есть, но она решается в рабочем порядке. Но А. Лукашенко продолжил развивать тему контрабандного ввоза оружия с территории Украины в Беларусь.Безусловно, проблема ввоза в нашу страну оружия есть. Не то чтобы она была острой, но она существует. Поэтому стоит остановиться на тех моментах, которые, собственно, и позволили бы охарактеризовать уровень опасности явления.Во-первых, необходимо знать, сколько попыток контрабанды оружия выявлено, иметь цифры по оружию и по боеприпасам.Во-вторых, необходимо иметь раздельные данные по боевому оружию и боеприпасам и по не боевому. Стоит помнить, что в соседних странах гораздо более либеральное законодательство в сфере оборота гражданского оружия. У соседей в свободном обороте находятся образцы, которые в Беларуси как раз из такого оборота изъяты. Или вообще запрещены. Взять хотя бы травматическое или метательное оружие. Вы, кстати, в курсе, что в Беларуси бумеранги запрещены?В-третьих, необходимо иметь раздельный учет холодного и огнестрельного боевого и гражданского контрабандного оружия. Пример: автомат Калашникова и штык-нож к нему являются боевым оружием. Но что представляет большую общественную опасность: нелегальный ввоз 10 штык-ножей или одного АК? Ответ очевиден — АК.В-четвертых, белорусская сторона лукавит, когда сообщает о количестве оружия, выявленного пограничниками Беларуси и Украины, и не говорит, где именно его выявили. Дело в том, что органы охраны границы и у нас, и в Украине в настоящее время по сути являются специализированными военизированными правоохранительными структурами. Они действуют на определенной территории — в пограничном пространстве, частью которого является пограничная зона. Если коротко, то это участок местности, в среднем на глубину до 30 км, прилегающий к госгранице и предназначенный для ее охраны. Белорусско-украинская граница — это порядка 1089 км. Таким образом, с обеих сторон к пограничной зоне отнесены тысячи квадратных километров. В большинстве своем — сельские районы. А что за деревня без браконьера? Кроме того, на Ровенщине и Волыни к нашей границе примыкают территории нелегальной добычи янтаря. Регион проблемный и вооруженный. Причем вооружаться он начал еще во времена В. Януковича. Официальный Киев сейчас стремится взять ситуацию под контроль. В том числе и силовыми методами. Значительная часть изымаемого украинскими стражами границы оружия относится к категории «для себя». Нас же интересует только то, что предназначалось для вывоза в Беларусь. А вот такую статистику почему-то белорусские чиновники оглашать не спешат.В-пятых, помимо статистики изъятого при перемещении именно через границу оружия и боеприпасов неплохо было бы видеть и статистику принятых правовых решений: сколько возбуждено уголовных дел, сколько административных производств. Украинцы такой статистики не приводят, но, судя по тому, что сообщается о размере наложенных штрафов, абсолютное большинство случаев — административные правонарушения, связанные с нарушением правил оборота именно гражданского оружия. И к криминалу, строго говоря, отношения не имеют. Белорусские пограничники тоже предпочитают не распространяться о характере принимаемых правовых решений. Но самый главный и почетный пограничник утверждает, что Родина в опасности.В итоге получается, что тема контрабандного ввоза оружия в Беларусь из Украины — информационный шум. Явление, которое носит весьма локальный характер, раздуто до масштабов чуть ли не приближающейся катастрофы. Наверное, для того, чтобы посеять в белорусах чувство тревоги и опасности. Ну, а имя главного защитника от всяческих напастей мы все знаем уже 25 лет.