ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шесть приёмов осознанного питания для занятых людей

15.11.2018 17:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Шесть приёмов осознанного питания для занятых людей

фото: surfingbird.com

Тренд на осознанное питание на пике моды. Однако одно дело осознанно питаться на специальных занятиях, и совсем другое - реальная жизнь, особенно если есть семья, дети, работа и миллион других отвлекающих факторов.

Преподаватель Гарвардской медицинской школы Кристофер Уиллард предлагает попробовать «неформальное» осознанное питание, которое легче практиковать в ежедневной суете, и приводит шесть простых приёмов, которые сделают питание более осознанным и примирят тело и разум:

- Одно дело осознанно питаться на специальных занятиях, когда ты оторван от повседневной суеты, и совсем другое — в реальной жизни, особенно если есть семья, дети, работа и миллион других отвлекающих факторов. К тому же, друзьям, семье и коллегам может просто не хватить терпения, глядя, как ты по пять минут зависаешь над каждым кусочком.

Предлагаю попробовать «неформальное» осознанное питание, которое легче практиковать в ежедневной суете. Это особенно удобно в праздники, когда люди чаще всего едят, не помня себя. Вот шесть простых приёмов, которые сделают питание более осознанным и примирят тело и разум.

Не спешите, чтобы организм успел за мозгом

Можно есть быстро, игнорируя сигналы тела, а можно сбавить скорость и прекратить есть, когда организм сообщит, что наелся. Если не спешить, тело сообщит разуму, что ему на самом деле нужно. Обычно мы быстро закидываем в себя еду, и сигналы сытости доходят до мозга минут через 20 после того, как на самом деле пора остановиться, поэтому мы часто неосознанно переедаем. Если же есть не спеша, у организма будет возможность лучше синхронизироваться с мозгом, и вы вовремя поймёте, что наелись.

Можно воспользоваться классическими приёмами — есть по всем правилам за столом, пережёвывать каждый кусочек по 25 раз (или больше), класть вилку на стол и жевать — вот это всё, каким бы бестолковым это ни казалось. Спросите себя: как бы мне есть медленнее? Что лучше сделать?

Узнайте, как «звучат» ваши сигналы голода и сытости

Вы едите из-за реальных потребностей тела или просто заедаете эмоции? Обычно мы идём на поводу у разума, но лучше сначала прислушаться к телу. Не стоит бросаться гасить едой эмоциональный пожар (причины которого для каждого свои — стресс, горе, разочарование, одиночество или даже просто скука). Что говорит организм? Урчит в животе, мало сил, может, слегка кружится голова? Мы слишком часто едим не по просьбе тела, а по приказу разума. Истинная осознанность в питании — следование сигналам голода, которые посылает тело. Спросите себя: какие сигналы посылает мой организм, когда он хочет есть? Какие эмоции мне хочется заесть?

Ешьте в правильной обстановке

Можно есть одному от случая к случаю, а можно есть в компании в одно и то же время в специально отведённом месте. Мы часто болтаемся, заглядывая в шкафчики и холодильник, то там перехватим что-то, то тут, особо не думая о еде. Это снижает продуктивность и формирует у нас нездоровые ассоциации с питанием, вырабатывает вредные пищевые привычки. (Вы правда хотите сознательно создать привычку есть каждый раз, как садитесь в машину, например?)

Конечно, время от времени все могут перекусить по-быстрому, но если обычно есть в одно время и в одном месте, то даже сон и настроение станут лучше, а разум и тело точно скажут вам «спасибо». Да, это значит, что есть надо за столом, из тарелки (а не из контейнера) и пользоваться столовыми приборами (а не руками).

Ещё полезно есть в компании. Так можно не только общаться, но и естественным образом есть медленнее, ориентироваться на тех, кто с вами за столом, и отвлечься от заедания эмоций. Не надо досконально планировать свой рацион, важно подходить к еде гибко, просто держите в голове, что пищевые привычки могут меняться в зависимости от ситуации и времени года. Но если вы всё-таки планируете рацион, то выше вероятность, что вы съедите ровно столько, сколько нужно, и потом не придётся жалеть.

Классический совет — не ходить в магазин на голодный желудок. Но везде лучше искать золотую середину. Есть такой психологический эффект, когда человек покупает кочан капусты (здоровая еда!), и потом, довольный собой, идёт за пивом или мороженым, потому что «заслужил». То есть сделал что-то полезное, заработал «хорошую карму», можно позволить себе что-то вредное. Так что важно не впадать в крайности.

Ешьте ради питания, а не морального удовлетворения

Есть пища для утешения, а есть питательная и полезная для здоровья. И тут тоже желательно соблюдать баланс. В идеале, еда должна приносить и пользу, и удовольствие. Но вернёмся к той изюминке. Её хотелось съесть, пока вы не положили её в рот, не ощутили вкус? Упражнение с изюминкой хорошо по многим причинам, но одна из них в том, что медленно есть что-то полезное, вроде изюма, гораздо приятнее, чем рассказывать себе сказки о полезной еде. Стараясь есть разную пищу и расширяя рацион, мы меньше склонны переедать сладостей-копчёностей и больше получаем удовольствие от здоровой пищи, у нас появляется выбор.

Подумайте о жизненном цикле еды

Можно представлять, откуда берётся еда, а можно просто есть готовый продукт. Мы не охотики-собиратели и, в большинстве своём, не фермеры, так что обычно мы не задумываемся о том, откуда берётся пища, как её производят. Это плохо, ведь питание связывает нас с природой и друг с другом. Если подумать о тех, кто приложил руку к созданию пищи, которая сейчас лежит на тарелке — от близких, которые её готовили (или вас самих) до тех, кто вырастил сырьё, собрал его, привёз на переработку, упаковал, выложил на полки магазина, кто помогал всем этим людям, — чувствуешь благодарность и связь со всеми этими людьми. Подумайте о солнце, воде, земле, благодаря которым у вас есть пища. Подумайте о традициях, о рецептах, которыми делятся друзья и близкие, которые попали к вам издалека, из других культур. Если обо всём этом подумать, испытываешь благодарность и к людям, которые дали вам эту пищу, и к природе, и к предкам, и к друзьям, и даже к животным, которые отдали свою жизнь, чтобы мы могли поесть. Если осознавать такие вещи, начинаешь более осознанно относиться и к выбору пищи, к её полезности не только для себя, но и для всей планеты.

Всё внимание на тарелку

Можно есть, отвлекаясь на дела и развлечения, а можно просто есть. Если заниматься чем-то ещё, помимо еды, очень легко пропустить все сигналы организма. Все мы знаем, каково это, когда сидишь в кино и ешь попкорн, а потом раз — попкорн закончился, а ты и не заметил. Когда мы отвлекаемся, нам трудно услышать сигналы тела о голоде, сытости и прочих потребностях. Когда будете есть, постарайтесь ни на что не отвлекаться — никаких гаджетов и телевизора. Просто ешьте и общайтесь с теми, кто за столом.

Intueat.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренд на осознанное питание на пике моды. Однако одно дело осознанно питаться на специальных занятиях, и совсем другое - реальная жизнь, особенно если есть семья,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Dear New York. Нью-Йоркский марафон - как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика