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Убийство женщины в Лиозненском районе: жертва при захоронении была жива
Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела об убийстве 28-летней витеблянки в Лиозненском районе.
Согласно
Результаты судмедэкспертизы показали, что в момент захоронения женщина ещё была жива. Также установлено, что убийство совершено 18 сентября между 16:30 и 20:30.
Задержаны 21-летний молодой человек, который был судим за угон, и 24-летняя женщина. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах». Обвиняемые содержатся под стражей.
В ходе следствия подтвердилось намерение фигуранта сдавать квартиру потерпевшей внаём – мужчина разместил объявление на одном из интернет-ресурсов. Орудие преступления изъято.
Ранее
Изначально были задержаны четыре подозреваемых.
Расследование продолжается.
На неделе в Минске был убит 21-летний местный житель.
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Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела об убийстве 28-летней витеблянки в Лиозненском районе. Согласно информации УСК по Витебской...
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