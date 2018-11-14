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Грин-де-Вальд и польский «Ла-Ла Ленд». Что смотреть в кино с 15 ноября: советует критик

15.11.2018 17:33 — Разное | СТВ  
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Традиционно четверг – это время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждет продолжение волшебной саги о противостоянии Грин-де-Вальда и Дамблдора, а также новый фильм оскароносного польского режиссера, отмеченный призом в Каннах.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Грин-де-Вальд и польский «Ла-Ла Ленд». Что смотреть в кино с 15 ноября: советует критик
Фото: Warner Bros. Entertainment inc.

Темный маг Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы, собирает последователей и делает все возможное, чтобы волшебники захватили полную власть над немагическими существами. Остановить эти попытки может только один человек – Альбус Дамблдор, которого Грин-де-Вальд считал своим другом. На помощь к Дамблдору придет его бывший ученик – Ньют Саламандер вместе со своей командой. Они еще не знают, что им грозит большая опасность.

Антон Коляго:
Продолжение новой волшебной саги Джоан Роулинг – классическая вторая часть длинной серии, где готовят к чему-то важному и эпичному в третьей, и есть все то же самое, что и в первой, только побольше: больше милых зверюшек, больше блондинистого Джонни Деппа в роли злодея, больше палочек, заклинаний и локаций для экшена. Фанатам «Гарри Поттера» ничего объяснять не нужно, равнодушным, но интересующимся, советуем не пропускать первый фильм перед походом на второй, иначе вообще ничего не поймете.

Холодная война

Грин-де-Вальд и польский «Ла-Ла Ленд». Что смотреть в кино с 15 ноября: советует критик
Фото: Lukasz Bak

В послевоенной Польше композитор Виктор знакомится с молодой танцовщицей Зулой. Между ними возникают чувства. Но обстоятельства не позволяют влюбленным быть вместе. Долгие годы Виктор и Зула встречаются, но вынуждены расставаться вновь и вновь. Преградой любви становятся их амбиции, судьба и политика. Но могут ли у любви быть границы?

Антон Коляго:
Новая работа оскароносного Павла Павликовского, получившая приз за режиссуру в Каннах, – это такой польский «Ла-Ла Ленд» в декорациях разваливающейся послевоенной Европы. Удивительно минималистическое кино, вся магия которого заключается как раз в его открыточности: из одних лишь обрывочных фрагментов Павликовский точно и лаконично складывает целую эпопею о непростой эпохе и невозможности любви в эту эпоху.

Голубая игуана

Грин-де-Вальд и польский «Ла-Ла Ленд». Что смотреть в кино с 15 ноября: советует критик
Фото: imdb.com

Мелкие преступники Пол и Эдди работают в закусочной. К ним на работу устраивается Кэтрин, у которой не сложилась карьера юриста. Девушка предлагает друзьям поехать в Лондон и украсть редкий драгоценный камень под названием «Голубая игуана».

Антон Коляго:
Второй фильм малоизвестного режиссера Хади Хаджейга явно задумывался как оригинальная криминальная комедия с приветом VHS-классике, вроде «Майами-блюз» и «Дикой штучки», но очень быстро превращается в очередное безвкусное подражание Тарантино, без остроумных диалогов и центральной идеи. Вероятно, великолепный актер Сэм Рокуэлл снялся в «Игуане» еще до получения «Оскара», и он, кажется, – единственная причина сходить на этот фильм.

Если ничего не приглянулось, то в кинотеатрах продолжается показ байопика о легендарном музыканте Фредди Меркьюри и перезагрузка «Девушки с татуировкой дракона» с Клер Фой в главной роли.
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Традиционно четверг – это время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждет продолжение волшебной саги о противостоянии Грин-де-Вальда и Дамблдора, а также новый...
 
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