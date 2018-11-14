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Грин-де-Вальд и польский «Ла-Ла Ленд». Что смотреть в кино с 15 ноября: советует критик
Традиционно четверг – это время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждет продолжение волшебной саги о противостоянии Грин-де-Вальда и Дамблдора, а также новый фильм оскароносного польского режиссера, отмеченный призом в Каннах.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Темный маг Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы, собирает последователей и делает все возможное, чтобы волшебники захватили полную власть над немагическими существами. Остановить эти попытки может только один человек – Альбус Дамблдор, которого Грин-де-Вальд считал своим другом. На помощь к Дамблдору придет его бывший ученик – Ньют Саламандер вместе со своей командой. Они еще не знают, что им грозит большая опасность.
Антон Коляго:
Холодная война
В послевоенной Польше композитор Виктор знакомится с молодой танцовщицей Зулой. Между ними возникают чувства. Но обстоятельства не позволяют влюбленным быть вместе. Долгие годы Виктор и Зула встречаются, но вынуждены расставаться вновь и вновь. Преградой любви становятся их амбиции, судьба и политика. Но могут ли у любви быть границы?
Антон Коляго:
Голубая игуана
Мелкие преступники Пол и Эдди работают в закусочной. К ним на работу устраивается Кэтрин, у которой не сложилась карьера юриста. Девушка предлагает друзьям поехать в Лондон и украсть редкий драгоценный камень под названием «Голубая игуана».
Антон Коляго:
Если ничего не приглянулось, то в кинотеатрах продолжается показ
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Традиционно четверг – это время кинопремьер. На этой неделе зрителей ждет продолжение волшебной саги о противостоянии Грин-де-Вальда и Дамблдора, а также новый...
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