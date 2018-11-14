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В жуткой аварии в Германии погиб дальнобойщик из Беларуси
Новости Беларуси. Установлена личность погибшего при столкновении фур в Германии водителя. У мужчины гражданство Беларуси.
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Из-за обстоятельств ДТП потребовалось время, чтобы установить личность и гражданство водителя грузовика.
Ранее стало известно, что на трассе А2 вблизи Бранденбурга произошла авария с участием четырёх грузовиков. В результате столкновения первых двух машин загорелся полуприцеп одной из фур, после чего пламя перекинулось на оба транспортных средства.
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Новости Беларуси. Установлена личность погибшего при столкновении фур в Германии водителя. У мужчины гражданство Беларуси. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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