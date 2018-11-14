На сколько выросли реальные доходы белорусов?

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Оплата труда, по данным Национального статистического комитета, составляет 64,1% в общем объеме реальных располагаемых денежных доходов белорусов. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, которые скорректированы на индекс потребительских цен на товары.

23,4% приходится на трансферты населению, в том числе пенсии, пособия, стипендии.

8% от общего объема составляют доходы от предпринимательской и иной доходной деятельности.

Доходы от собственности и прочие доходы составляют 4,5%.