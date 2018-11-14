|
На сколько выросли реальные доходы белорусов?
Оплата труда, по данным Национального статистического комитета, составляет 64,1% в общем объеме реальных располагаемых денежных доходов белорусов. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, которые скорректированы на индекс потребительских цен на товары.
23,4% приходится на трансферты населению, в том числе пенсии, пособия, стипендии.
8% от общего объема составляют доходы от предпринимательской и иной доходной деятельности.
Доходы от собственности и прочие доходы составляют 4,5%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат сообщил статистику по доходам за 9 месяцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)