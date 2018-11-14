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Белорусские электровелосипеды и электроскутеры поступят в продажу в апреле 2019 года

15.11.2018 17:59 — Разное | БелТА  
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские электровелосипеды и электроскутеры поступят в продажу в апреле 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" Национальной академии наук Николай Янкевич.

"Мы проведем испытания нашей линейки малого электротранспорта, пройдем сертификацию. Планируем, что наши изделия поступит в продажу в апреле. В частности, в торговых сетях появятся электровелосипеды, в том числе трехколесные с электронным дифференциалом, электроскутеры, а также мотор-колеса - комплекты для переоборудования велосипедов в электровелосипеды", - сказал Николай Янкевич.

На заводе "Оптрон" была проведена модернизация мотор-колеса для легких транспортных средств, разработан новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и разрабатывается отечественный индивидуальный электротранспорт: электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты, электромотоциклы, электроквадроциклы. После того, как изделия пройдут испытания и сертификацию, планируется начать их серийное производство и продажу.

Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию Национальной академии наук Беларуси, проходят 15-16 ноября. Сегодня в Минске организована III Международная научно-практическая конференция "Наука - инновационному развитию общества". Программа конференции включает фундаментальные и прикладные вопросы создания наукоемких технологий, материалов и продуктов по прорывным направлениям развития науки. Ведущие ученые страны, зарубежные гости выступят с научными докладами по тематике развития физики, математики и информатики, актуальным проблемам физического материаловедения, современным энергетическим системам, процессам и технологиям. На конференции представлены последние разработки в области машиностроения, инженерии поверхностей, химии и наук о Земле, современных биотехнологий и экологии, медицинских и аграрных наук, гуманитарного знания.

Масштабная выставка результатов инновационной деятельности ученых НАН Беларуси откроется 16 ноября. Планируется, что на ней будет представлено свыше 300 последних научно-технических разработок, найдут отражение передовые направления развития отечественной научной сферы - космические, информационные, био-, нанотехнологии, новые лекарственные средства, достижения ученых-аграриев. Будет развернута экспозиция книг ученых-гуманитариев, а также археологическая выставка. В 14.30 состоится торжественное собрание научной общественности страны, посвященное 90-летию НАН Беларуси, где будут награждены лучшие ученые.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские электровелосипеды и электроскутеры поступят в продажу в апреле 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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