Moody's: кредитные условия в СНГ и ЦВЕ будут в целом стабильными в 2019 году

Кредитные условия в СНГ и странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в следующем году будут в целом стабильными, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

"Кредитные условия в странах с развивающейся экономикой в 2019 году будут менее благоприятными из-за замедления роста глобальной экономики, продолжающейся волатильности на финансовых рынках, роста процентных ставок, усиления политики торгового протекционизма и геополитической напряженности", - говорится в отчете агентства.

Тем не менее, аналитики Moody's дают стабильный прогноз для стран СНГ и ЦВЕ. В нем учитываются различные факторы, которые защищают эмитентов данного региона от внешних потрясений, такие как сильные балансы, поддержка государства и доступ к ресурсам на растущих внутренних рынках.

"Относительно высокие темпы экономического роста в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ создают благоприятные условия для эмитентов в этих регионах, - отмечает управляющий директор агентства Moody's Этси Шет. - Однако сокращение объема ликвидности на мировом рынке, глобальные торговые конфликты и геополитические проблемы, в том числе возможные санкции против России, создают риски".

Агентство ожидает, что темпы роста экономики в странах ЦВЕ в 2019 году замедлятся, но все же останутся на хорошем уровне 3,7%.

Подъем ВВП России, как ожидается, будет в целом стабильным и составит 1,8% в 2018 году и 1,6% в 2019 году, "обуславливая через торговые и финансовые связи темпы роста экономик СНГ на уровне 3,5% в текущем и будущем году".