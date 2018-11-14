﻿ Подросток дал пощечину "городовому". Милиция его нашла и заставила извиняться на камеру. 21.by
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Подросток дал пощечину "городовому". Милиция его нашла и заставила извиняться на камеру

15.11.2018 17:25 — Разное | Партизан  
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МВД опубликовало видео, где милиция разоблачает «преступление» – оскорбление памятника городовому.

На видео сначала демонстрируют запись с камер видеонаблюдения: парень, проходя мимо городового, в прыжке дает оплеуху памятнику и идет дальше, передает Белсат.


В ролике МВД милиционер Геннадий Кошелюк рассказывает: патрулируя улицы на машине, он увидел проступок парня. «После чего задержали данного правонарушителя, опросили, составили протокол и передали работникам Московского РОВД», – объясняет он.

Далее на ролике парень извиняется: «Я искренне раскаиваюсь, что причинил вред этому памятнику, работникам милиции. Потому что у этого памятника есть своя история, и я мог своим поступком ее как-то очернить. Я этого не хотел и искренне извиняюсь перед всеми».

В ролике не поясняется, какое наказание понес парень.

В сети обращают внимание на то, что видеоролик выглядит постановочным.

Следует также отметить, что это вовсе и не памятник, а всего-навсего обычная скульптура, коих в Минске великое множество. Однако ранее не приходилось слышать, чтобы доблестная столичная милиция разыскивала бы "преступников", которые, например, своими действиями как-то "оскорбили" скульптуру комаровской Бабы Раи.

Ну и, как отметил в этой связи в своем Твиттере Антон Мотолько, "вы понимает, что эти позорники закупили и поставили отдельную камеру ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СЛЕДИТЬ ЗА ПАМЯТНИКОМ. За бюджетные деньги".

 
Теги: Минск
 
 
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МВД опубликовало видео, где милиция разоблачает «преступление» – оскорбление памятника городовому.
 
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