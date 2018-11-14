Белсат . На видео сначала демонстрируют запись с камер видеонаблюдения: парень, проходя мимо городового, в прыжке дает оплеуху памятнику и идет дальше, передает









В ролике МВД милиционер Геннадий Кошелюк рассказывает: патрулируя улицы на машине, он увидел проступок парня. «После чего задержали данного правонарушителя, опросили, составили протокол и передали работникам Московского РОВД», – объясняет он.





Далее на ролике парень извиняется: «Я искренне раскаиваюсь, что причинил вред этому памятнику, работникам милиции. Потому что у этого памятника есть своя история, и я мог своим поступком ее как-то очернить. Я этого не хотел и искренне извиняюсь перед всеми».





В ролике не поясняется, какое наказание понес парень.





В сети обращают внимание на то, что видеоролик выглядит постановочным.





Следует также отметить, что это вовсе и не памятник, а всего-навсего обычная скульптура, коих в Минске великое множество. Однако ранее не приходилось слышать, чтобы доблестная столичная милиция разыскивала бы "преступников", которые, например, своими действиями как-то "оскорбили" скульптуру комаровской Бабы Раи.



