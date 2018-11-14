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«Предсмертная уборка». Шведская схема наведения порядка набирает популярность в Европе

15.11.2018 18:00 — Разное | Ежедневник  
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«Предсмертная уборка». Шведская схема наведения порядка набирает популярность в Европе

фото: stroitelstvo-domov-pod-klyuch.ru

Автором понятия döstädning является шведская художница Маргарета Магнуссен. Ее главный посыл: «Оглянитесь вокруг. Что останется после вас, если завтра вы умрете?».

Если вам недостаточно такого мотиватора, как идеальная чистота и порядок в каждом уголке вашего дома, можно подумать о более высоких целях. В основе концепции Döstädning лежит забота о близких. Задача каждого – оставить после себя светлую, «чистую» память, считает автор концепции. Автор книги о «предсмертной уборке» советует всегда иметь в виду: то, что вы считаете сокровищем, может быть для других бременем. Магнуссон пишет: «Я часто спрашиваю себя: «Кто-нибудь, кого я знаю, будет счастливее, если я сохраню это?».

Идея, которую пропагандирует 80-летняя шведка, пришлась по вкусу многим европейцам. Несмотря на пугающее название, в «предсмертной уборке», или «уборке как в последний раз», лежат весьма здравые идеи отнюдь не только для тех,  кто задумывается о жизненном финале. Ее принципы подойдут для каждого, кто хочет упростить и упорядочить свою жизнь. Вот несколько советов для тех, кто решил последовать döstädning:

1.  Наводите порядок постепенно, но непрерывно

Концепция döstädning предполагает не просто уборку жилища, а выработку новой привычки. В этом процессе нет места спешке и суете, его невозможно ограничить конкретным промежутком времени. «Предсмертная» уборка – это смена образа жизни, а не как банальное вытирание пыли и раскладывание вещей по шкафам.

2. Поделитесь своими планами с близкими

Рассказав родным и друзьям, зачем и почему вы избавляетесь от вещей и обновляете правила организации пространства, вы сделаете свои намерения очевидными. Это заставит вас ощутить ответственность и не бросить процесс на полпути.

3. Если вы не пользуетесь какими-то вещами, отдайте их другим

Когда-то вы потратили на покупку этих предметов деньги и время, и в них наверняка есть своя ценность. Но не для вас. Возможно, эту ценность сможет ощутить кто-то другой. Дайте вещам такой шанс. Книгам (по крайней мере, некоторым) наверняка будут рады ваши друзья, игрушкам и одежде – нуждающиеся семьи. Вы же получите взамен радость от принесенной кому-то пользы.

4. Начните уборку со шкафа или гардеробной

Магнуссен уверяет, что это наименее эмоционально затратный шаг: с одеждой и обувью мы расстаемся проще, чем с книгами, украшениями или игрушками. Начав с простого, продолжить будет легче.

5. Помните, что эта уборка имеет и психотерапевтический эффект

Ведь она не о приближающемся финале. Она о том, чтобы пересмотреть свою жизнь и сделать акцент на самом важном. «Предсмертная» уборка – это деликатный способ написать ясную и простую собственную историю.

6. Благодарите себя за сделанное

После того как вы завершили очередной промежуточный этап наведения порядка, поблагодарите себя за это. И даже вознаградите – походом в кино, красивым маникюром, новой прической или ужином в уютном кафе. Это будет хорошей эмоциональной поддержкой на вашем пути.

 
 
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Автором понятия döstädning является шведская художница Маргарета Магнуссен. Ее главный посыл: «Оглянитесь вокруг. Что останется после вас, если завтра вы умрете?».
 
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