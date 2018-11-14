"Предпосылок для резкого обвала нет". Что будет c зарплатами белорусов и курсом рубля к концу года

Белорусский рубль пока относительно стабилен, но это состояние может резко измениться, считает эксперт Дмитрий Крук. Подорожание нефти, санкции против России, замедление роста глобальной экономики — только некоторые из причин. FINANCE.TUT.BY расспросил экспертов, чего ожидать от валютного курса к концу года, и выйдем ли мы наконец на «заветную» тысячу.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Даже без тысячи рублей зарплата демонстрирует высокие темпы роста»

По словам министра экономики Дмитрия Крутого, в нынешнем году выйти на «заветную тысячу» не получится . Ожидается, что средняя зарплата в январе-декабре составит около 940 рублей. Финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум» Жанна Кулакова считает, что это хорошая новость, так как необоснованный рост выплат может негативно отразиться на состоянии экономики.

— Даже без тысячи рублей зарплата демонстрирует высокие темпы роста, которые происходят в отрыве от производительности труда. Такой разрыв сохраняется уже много месяцев. Фактически это говорит о том, что некоторые люди получают незаработанные деньги, которые могут направляться в том числе и на покупку валюты.

Эксперт старший научный сотрудник Центра экономических исследований Beroc Дмитрий Крук считает, что искусственное повышение зарплат сейчас не создает слишком сильное давление на курс. Это влияние «сглаживает» Нацбанк, сдерживающий инфляцию.

— Да, международные организации обращают внимание на то, что темпы роста зарплат существенно превышают темп роста производительности. Но к концу текущего года эта разбежка немного сгладилась, и она уже не настолько критическая. Да, это ухудшает финансы ряда предприятий, но для обменного курса не является существенным драйвером.

Жанна Кулакова считает, что подобное повышение влияет на сокращение продажи валюты на внутреннем рынке — белорусы не спешат избавляться от своей «валютной заначки» и, наоборот, могут начать ее увеличивать. Это, в свою очередь, способно «надавить на белорусский рубль».

Эксперты единодушны во мнении, что белорусы смогут «выйти» в декабре на тысячу. Однако, по мнению Жанны Кулаковой, сохранится ли такой уровень в следующем году, сказать сложно.

— В условиях, когда перед правительством стоят жесткие плановые показатели, которые нужно «доводить», и есть признаки того, что при увеличении зарплат все-таки применяются административные рычаги, делать какие-то прогнозы не представляется возможным, — объясняет эксперт.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что будет с курсом белорусского рубля?

Эксперты прогнозируют, что курс белорусккого рубля будет во многом зависеть от курса российского. Другие факторы, которые могут влиять на курс нацвалюты — цены на нефть на мировом рынке и высокий уровень госдолга.

— Даже если все будет нормально с зарплатами и российским рублем, и люди продолжать продавать валюту, рубль укрепляться не будет, так как валютный излишек с внутреннего рынка в любом случае будет изыматься. Я не говорю сейчас о резкой девальвации — предпосылок для обвала на десятки процентов нет. Но скромные 5−10 процентов в год — это вполне реальные перспективы, — объясняет Жанна Кулакова.

Жанна Кулакова отмечает, что российский рубль с начала года заметно ослабел и «просел» уже на 16%, а белорусский — напротив, сильно укрепился по отношению к российскому. По ее мнению, это чревато тем, что импорт из России вырастет, а белорусский экспорт, наоборот, снизится.

Эксперт считает, что такая ситуация может стать причиной дисбаланса на внутреннем рынке — предприятия начнут закупать больше валюты для расчета по импорту, сократится экспортная выручка. Это приведет к отложенному ослаблению белорусского рубля.

— Кроме того, есть риск того, что российский рубль на внешних рынках продолжит падать из-за геополитических рисков и неоднозначной ситуации на нефтяном рынке. В таком случае озвученный риск для белорусского рынка возрастет.

По геополитическими рисками имеются в виду новые санкции, которые в конце этого года или в начале следующего могут принять против России. Этот фактор повлияет на валютный рынок, считает Дмитрий Крук. Но насколько сильно он может способствовать обесценению российского, и, как следствие, белорусского рубля, эксперт не берется прогнозировать.

Ряд международных организаций отмечают, что устойчивый тренд на снижение цены на нефть будет актуален в течение всего 2019 года, объясняет Дмитрий Крук. Нейтральным для белорусского рубля можно назвать мировую цену нефти в районе 70 долларов за баррель. Вместе с отсутствием санкций такое положение приведет к относительной стабильности, и рубль будет обесцениваться со средним темпом 5% в год.

— В случае, если цена на нефть снизится на 15−20 процентов, это приведет к обесценению российского и белорусского рублей где-то на 10 процентов.

По мнению эксперта, если цена на нефть остановится в диапазоне 60−65 долларов за баррель, курс белорусского рубля к доллару вскоре переместится к 2,17−2,18 рубля, а постепенно и к отметке 2,20 рубля.

Наиболее негативный сценарий относительно цены нефти на короткую перспективу ее снижение до 50 долларов за баррель. Это может обусловить более значимое обесценение национальной валюты: до условных 2,30−2,40 рубля.

Один из главных внутренних факторов риска для белорусского рубля — высокий уровень валютного госдолга, считает Жанна Кулакова. Правительство вынуждено каждый год осуществлять многомиллиардные платежи в иностранной валюте. Из-за того, что имеющихся средств на это не хватает, государство покупает валюту на внутреннем рынке.

— Фактически оно выкупает все излишки, которые формируются за счет продажи валюты населением. Сейчас ситуация в целом стабильная, потому что если делать замеры с января по октябрь, будет зафиксирован профицит валюты — 960 миллионов долларов. Но в последнее время он заметно сокращается, и как долго это продлится — вопрос открытый.

По мнению эксперта, если «излишек» валюты на внутреннем рынке сойдет на нет, а государство продолжит активно покупать валюту, состояние валютного профицита может перейти в валютный дефицит. В этом случае белорусский рубль окажется под давлением.

Читайте также

Для работников хотят пересмотреть взносы в ФСЗН. Эксперты — про плюсы и минусы этой инициативы

«За вред имуществу и личности». Кто и какую компенсацию может получить из-за обрушения потолка в «Арена-Сити»