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Магазин «Виленский» временно приостановил работу
15.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Продовольственный магазин «Виленский» по улице Виленская, 57 сегодня закрыт. Местные жители пишут SG и спрашивают, что случилось.
Как рассказали в администрации КТУП «Слуцк-Восток», магазин не закрывался - он перешёл другой торговой организации и в ближайшее время возобновит работу.
По информации SlutskGorod, торговлю продуктами питания и товарами шаговой доступности здесь будет осуществлять «Универмаг «Слуцк».
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Как рассказали в администрации КТУП «Слуцк-Восток», магазин не закрывался - он перешёл другой торговой организации и в ближайшее время возобновит работу.
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