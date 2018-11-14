Магазин «Виленский» временно приостановил работу





Продовольственный магазин «Виленский» по улице Виленская, 57 сегодня закрыт. Местные жители пишут SG и спрашивают, что случилось.

Как рассказали в администрации КТУП «Слуцк-Восток», магазин не закрывался - он перешёл другой торговой организации и в ближайшее время возобновит работу.

По информации SlutskGorod, торговлю продуктами питания и товарами шаговой доступности здесь будет осуществлять «Универмаг «Слуцк».







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