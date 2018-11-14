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Наша «ЭРА»: «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

15.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Очередная премьера в нашей «ЭРЕ».

Что ж, вот и повод про нашу «ЭРУ» поговорить нашелся – с 15 ноября в кинотеатре будут показывать продолжение довольно успешной картины «Фантастические твари и где они обитают». Напомним, это такой вбоквел (риткон, если угодно) вселенной Гарри Поттера, где нет ни Гарри, ни Волан-де-Морта, зато присутствует куча всяческих фантастических тварей, графоний и целая Дж. К. Роулинг в качестве сценариста.

Что ж, давайте определимся с тем, что необходимо знать, перед тем, как пойти на премьеру. Мало ли, вдруг вы каким-то чудом пропустили первую часть фильма или вообще, не приведи господь, не читали книжек про Гарри Поттера. Шэйм он ю!


Кстати, и черт с ними, с книжками, все равно «Фантастические твари» имеют к ним весьма опосредованное отношение. Нет, при большом желании вы даже сможете найти бумажное издания справочника «Фантастические твари и где они обитают» в каком-нибудь из книжных магазинов. Но в целом это просто такая вымышленная книжка, по которой вымышленные малолетние волшебники учились в вымышленном Хогвартсе.

А вот первый фильм было бы посмотреть не лишним… Ладно, давайте попробуем вкратце и без спойлеров прояснить ситуацию. Ньют Саламандер, магозоолог, сотрудник Министерства магии и будущий автор вышеупомянутого справочника, прибывает в Нью-Йорк с полным чемоданом всякой чертовщины. Учитывая то, что чемодан у него по вместительности напоминает инвентарь третьего «Ведьмака», магических тварей туда поместилось по-настоящему много.

Естественно, они разбегаются, Саламандер, по-быстрому обзаведясь соратниками как среди волшебников, так и среди маглов (люди, не имеющие магических способностей и британского паспорта), пытается все исправить, но нарывается на обвинения в убийстве сенатора и сговоре с темным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом. Да-да, а вы думали сценарий Дж. К. Роулинг сможет обойтись без Темного Лорда? Это все-таки по Гарри Поттеру, а не Корморан Страйк какой-нибудь.


К счастью, все заканчивается хорошо, и Грин-де-Вальда при непосредственном участии Ньюта Саламандера и Ко упаковывают в тюрьму… чтобы он предсказуемо сбежал из нее во второй части. К слову, планы у темного волшебника прям уникальные − господство магов нам миром простых людей. Никогда такого не было и вот опять. Вы, наверное, удивитесь, но упаковывать его обратно придется снова Саламандеру и Ко. Правда, обещают, что параллельно нам откроют много страшных и увлекательных тайн.

И, знаете, хочется в это верить, ибо госпожа Роулинг умеет удивлять. Если еще не разучилась, разумеется.

В общем, категорически рекомендуем не пропускать. Тем более, главного злодея играет скатившийся в последнее время, но все еще любимый публикой капитан Джек Воробей Джонни Депп. Поговаривают, он согласился сниматься в «Фантастических тварях», даже не заглянув в сценарий, якобы являясь ярым фанатом творчества Дж. К. Роулинг. Что ж, может быть. Но больше похоже на правду, что погрязшему в скандалах и судебных тяжбах Джонни, как воздух, нужна была эта роль.

Реабилитироваться в глазах общественности, так сказать. Посмотрим, получится ли.


 
 
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