Новый проект в Минской области

На территории Минской области стартовал проект «Снижение проблемы травматизма среди уязвимых групп (детей и престарелых, в том числе с нарушением слуха) путем разработки и внедрения учебного модуля по оказанию первой помощи и социальной интеграции людей с инвалидностью».

Реализация данного проекта стала возможной, благодаря международному сотрудничеству и поддержке Фонда Императрицы Шокен, который был основан в 1912 году Ее Величеством императрицей Японии для содействия деятельности Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру. Сегодня Белорусское Общество Красного Креста тесно сотрудничает с разными организациями по всему миру, которые помогают воплотить в жизнь многие проекты для помощи уязвимым категориям граждан.

Сейчас реализация проекта перешла в активную фазу: областная команда инструкторов по обучению навыкам оказания первой помощи проводит с целевой группой обучающие тренинги и мастер-классы.



