Криштиану Роналду обручился с моделью

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес предложение стать его женой. По информации британских СМИ, 23-летняя испанская модель ответила согласием и уже занялась поиском свадебного платья, отмечает Газета.ru .



Нападающий «Ювентуса» Криштану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

После большого количества негативных комментариев и обвинений в насилии в отношении нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в семье португальца появилась и позитивная новость. 33-летний футболист женится на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Об этом сообщило английское издание Daily Mail со ссылкой на португальское издание Correio da Manha.

По информации таблоида, Роналду сделал предложение 23-летней испанской модели, и та ответила согласием.

На данный момент она активно занимается поиском свадебного платья.

Информация о том, что пара обручилась, появилась после того, как Роналду и Родригес были замечены в одном из ресторанов Лондона несколько дней назад. Отмечается, что у обоих из них были надеты одинаковые обручальные кольца знаменитого французского ювелирного дома.

Криштиану и Джорджина живут вместе уже несколько лет. Впервые пара была замечена еще в 2016 году, хотя и Роналду, и Родригес, которая помимо модельной карьеры попутно работала в одном из бутиков Мадрида, тщательно скрывали свои отношения. Позже пара вышла в люди: Джорджина вместе с Роналду появилась на церемонии награждения премии лучшему игроку года по версии FIFA в январе 2017 года, лауреатом которой стал португальский футболист.

Примечательно, что пара воспитывает четырех детей. При этом сама Родригес является матерью только одного. В ноябре 2017 года испанская модель родила футболисту девочку, которую назвали Аланой Мартиной. Также Роналду является отцом восьмилетнего Криштиану-младшего и двух близнецов Евы и Мэтью. Все трое были рождены от суррогатных матерей.

Сам Роналду в последнее время окружен серьезным вниманием со стороны прессы в связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Немецкая газета Spiegel опубликовала статью, в которой утверждается, что Роналду, находясь в 2009 году на отдыхе в Лас-Вегасе, в своем гостиничном номере изнасиловал американку Кэтрин Майорги, которой на тот момент было 20 лет, что, согласно законодательству США, является несовершеннолетним возрастом.

По информации издания, чтобы избежать наказания, между девушкой и футболистом было заключено соглашение о внесудебном урегулировании конфликта, который составляли почти десяток юристов. Договор был заключен и подписан в январе 2010 года. Согласно ему, Роналду должен был выплатить молодой американке денежную компенсацию в размере $ 375 тысяч в ответ на неразглашение данного эпизода и отказ от всех обвинений. Однако спустя несколько лет девушка все-таки призналась в том, что подверглась насилию.

При этом португальский футболист нанял адвокатов для того, чтобы доказать свою невиновность, а также выразил мнение, что американка хочет прославиться за его счет.

— Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы, — сказал Роналду во время прямой трансляции в своем инстаграме.

В трудной ситуации поддержала своего возлюбленного и Джорджина Родригес.

— В жизни всегда возникают препятствия, преодолевая которые вы показываете свою силу и желание расти дальше. Люблю тебя, Криштиану, — сказала будущая жена португальца.

Интересно, что в семействе самой Джорджины также имеются проблемы в общении с прессой. Так, английская газета The Sun утверждает, что отец Родригес дважды отбывал тюремные заключения за наркотрафик.

В 2003 году 69-летний Хосе Родригес был осужден за попытку контрабанды партии кокаина стоимостью около £100 тысяч. Испанец хотел поставить партию наркотиков во Францию, за что получил 11 лет тюрьмы.

В 2008 году он был досрочно освобожден, однако затем Родригес попался на контрабанде партии легких наркотиков стоимостью около £1 млн из Марокко в Испанию. Мужчина получил два года тюремного заключения и вышел на свободу в 2013 году. После этого попытки торговать наркотиками не предпринимались.

Незадолго до этого имя Джорджины также фигурировало в СМИ. Одна из испанских телекомпаний показала репортаж о Родригес и ее семье.

В частности, сообщалось, что 23-летняя модель после знакомства с Роналду перестала общаться со своей семьей, отказалась навещать свою пожилую бабушку, которая ее воспитывала, и не общалась с отцом, который перенес инсульт.

В ответ на это Роналду обратился к руководству телекомпании с угрозой подать на них в суд. После этого телекомпания запретила журналистам проводить расследования в отношении Родригес.

Летом этого года Криштиану Роналду сменил мадридский «Реал» на туринский «Ювентус», в составе которого провел уже 15 матчей, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач во всех турнирах.