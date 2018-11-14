"Белнефтехим": предпринятое увеличение цен на топливо не компенсировало изменения стоимости сырья

Глава «Белнефтехим» заявил, что концерн придерживается стратегии плавного изменения цен, как при росте стоимости сырья, так и при его снижении. Так он ответил на вопрос о дальнейших шагах концерна по изменению цен на автомобильное топливо в связи со снижением цены на нефть в последние дни. 15 ноября Рыбаков встретился в Новополоцке с коллективом ОАО «Нафтан», сообщает пресс-служба предприятия.



Фото: "Белнефтехим"

«Предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая», — заявил Рыбаков.

Он уверил, что «в любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков».

10 ноября цены на топливо снова выросли , 23-й раз в этом году. Бензин и дизтопливо неизменно дорожают на 1 копейку.

Ранее вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал , что справедливая цена за литр АИ-92 при цене барреля в 72 доллара (стоимость нефти по состоянию на 8 ноября) — 77 центов. «Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено», — отметил тогда вице-премьер. Буквально за неделю цены на нефть снизились до 65 долларов за баррель