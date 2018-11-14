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"Белнефтехим": предпринятое увеличение цен на топливо не компенсировало изменения стоимости сырья
Глава «Белнефтехим» заявил, что концерн придерживается стратегии плавного изменения цен, как при росте стоимости сырья, так и при его снижении. Так он ответил на вопрос о дальнейших шагах концерна по изменению цен на автомобильное топливо в связи со снижением цены на нефть в последние дни. 15 ноября Рыбаков встретился в Новополоцке с коллективом ОАО «Нафтан»,
«Предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая», — заявил Рыбаков.
Он уверил, что «в любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков».
10 ноября цены на топливо снова
Ранее вице-премьер Игорь Ляшенко
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Глава "Белнефтехим" заявил, что концерн придерживается стратегии плавного изменения цен, как при росте стоимости сырья, так и при его снижении.
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