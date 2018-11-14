Каждый человек, заглядывая в будущее, видит перед собой большие и малые цели: сдать экзамен, написать проект, сменить работу, съездить куда-то в отпуск, создать семью. Но есть и те, у кого на ближайшие годы нет никаких целей, а желание только одно - поскорее обрести свободу, которой они лишились за совершенные преступления, в том числе за хранение, передачу и продажу наркотиков.



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От свободы и жизненных планов многих из них на 10 и более лет отделила колючая проволока и высокий забор ИК №22 в Ивацевичском районе, которую в народе, по старому названию урочища, именуют "Волчьи Норы". Среди исправительных учреждений Беларуси эта колония особая - здесь в усиленном режиме отбывают наказание те, кто осужден впервые и именно за наркопреступление. Как день за днем эти люди делают "работу над ошибками молодости", корреспонденты БЕЛТА посмотрели, лично пройдя по закрытой территории, через десятки дверей-решеток.



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Едва подъехав к пропускному пункту, первое, что замечаем за колючей металлической спиралью заграждения, - золотистые купола церкви. Освещать ее в 2015 году приезжал сам митрополит Павел. Осужденные поначалу стеснялись, а позже стали регулярно посещать службы. Впрочем, минуты духовного воспитания - далеко не единственный способ скрасить недолгие часы досуга. На большой территории колонии есть еще клуб (где в том числе показывают кино и выступает любительская кавер-группа из числа осужденных), библиотека, открытая спортивная площадка с баскетбольным, волейбольным и футбольным полями. Скоро будет оборудовано еще одно поле для мини-футбола, волейбольная площадка, площадка для занятия стрит воркаутом.



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"Условия неплохие. Но нужно понимать, что это не санаторий - есть режим, который нужно соблюдать", - говорит начальник учреждения Андрей Квашевич. Утро осужденных начинается в 6.00, и весь график расписан до отбоя в 22.00.

Средний срок, который отбывают в ИК №22, - около 10 лет. Бывает и 16-18, когда преступление с отягчающими. "В основном это третья часть статьи 328 - сбыт, - объясняет Андрей Квашевич. - Хотя многие потом уверяют, мол, были просто курьерами, сами не знали что носили. Но так не бывает, причина всегда в деньгах - захотели без труда заработать. С одной стороны, можно понять родителей, которые возмущены тем, как жестоко отнеслось к их детям правосудие. Но с другой, если посмотреть портрет наших осужденных, высшее образование имеют совсем немногие, большинство же доучиться не смогли или не успели".

Из 1,1 тыс. человек, которые отбывают наказание в ИК №22, примерно 700 в возрасте 20-30 лет. От вида сотен преимущественно молодых ребят в одинаковых темно-синих куртках и зимних шапках, ожидающих в колонне перед пропускной полосой между промышленной и жилой зонами, становится не по себе. В то самое время, как их сверстники получают образование, строят карьеру, создают семьи, постигают новые технологии, эти парни находятся в изоляции. Смогут ли они с окончанием срока наверстать упущенное, сказать трудно.



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Впрочем, замечает Андрей Квашевич, шансы выйти на свободу раньше установленного судом срока есть, если не нарушать режим, трудиться как следует (для этого в ИК есть свое производство), раскаяться в содеянном и погасить иск. Осужденный должен отбыть две трети срока, чтобы ему заменили наказание на более мягкое, или три четверти, чтобы иметь право на условно досрочное освобождение. В каждом конкретном случае комиссия рассматривает характеристику и все обстоятельства осужденного в индивидуальном порядке. В этом году из "Волчьих Нор" досрочно освободились двое осужденных, еще четверо направлены для отбывания наказания в колонию-поселение.



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Чтобы новоприбывшим было легче адаптироваться, привыкнуть к распорядку, первые две недели их держат в карантине. Единственной отрадой в его удручающих стенах является небольшой дворик для прогулки, разрисованный кем-то из осужденных. Мечта о море и просторе, заключенная в клетку.



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Затем новичков распределяют по отрядам. Жизнь потихоньку налаживается, привыкают убирать за собой и держать в чистоте территорию отряда и самой колонии. К жестким двухярусным кроватям и тумбочке на двоих. К не слишком разнообразной, но вполне сытной еде в столовой: ячневая каша, щи, макароны, рыба. Есть несколько норм питания. Подсластить жизнь в прямом и переносном смысле помогают родственники, которые в передачах угощают конфетами, печеньем и домашними пирожками.



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Возможность поддерживать социальные связи - главная радость для местного контингента. Будь то 3 телефонных звонка в месяц, краткие встречи по 4 часа или длительные свидания до 3 суток с близкими родственниками - каждое мгновение ценно. Поэтому особым стимулом вести себя образцово стал День отряда. Раз в квартал выбирается лучший отряд, в котором было меньше всего нарушений. Причем, если в каждом из них числится примерно по 120 человек, только самые достойные (по поведению и трудовым достижениям) получают возможность провести День отряда со своими близкими. Недавно на таком мероприятии в клубе колонии 21 осужденный одновременно встретился с 31 родственником.



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В то же время для некоторых судимость стала проверкой дружбы на прочность. Например, для 26-летнего Александра Микушева, который за пять лет уже почти перестал общаться с прежними товарищами. Осталась только семья. "Начал употреблять более легкие наркотики. Потом стал распространять - курительные смеси, марихуану", - вспоминает Александр. По приговору ему осталось еще 6 лет, он очень старается исправиться, делает все, чтобы поскорее вернуться на свободу. Получил специальность "станочник деревообрабатывающих станков", работает нарядчиком жилой зоны, увлекся рисованием, иногда читает, занимается спортом.



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Также близкие могут переводить деньги на счет осужденных. Тратить их можно в местном магазине, где продаются и продовольственные товары, и предметы первой необходимости - средства гигиены и подобные. Но есть ограничения: магазин можно посещать три раза в месяц и тратить в сумме не более 5-6 базовых величин (1 БВ - Br24,5). Вообще, на счете осужденных идет накопление заработанных ими средств - тех, что остаются после всех отчислений. Часть денег идет на возмещение затрат по содержанию в колонии, выплату исков, если они есть, алиментов.

В компании заместителей начальника колонии Виктора Гордейчика и Сергея Терешонка мы шаг за шагом исследуем жилую, а затем и производственную зоны. В большом здании общежития из 4 секторов тихо - только дневальные докладывают на этажах: "Без происшествий". Безлюдно и в банно-прачечном хозяйстве - основная работа здесь кипит после помывочных дней, когда осужденные сдают белье в стирку.



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Немного пациентов в помещениях медчасти. Чаще всего сюда обращаются с обычными ОРВИ, в эпидсезон бывает и более 100 человек в сутки. Хотя возможности для лечения, по заверениям начальника медчасти Дмитрия Теслюка, такие, что даже некоторые районные больницы позавидовали бы. А обслуживание круглосуточное. Здесь есть стоматологический кабинет, два рентгенаппарата, неплохая лаборатория, небольшой стационар на 38 коек (в том числе 8 - в инфекционных боксах), кабинет психиатра-нарколога.



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Говорят, те, кто осужден за наркопреступление, сами потребляли тот или иной дурман. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но в колонии помимо самого заключения все они еще находятся на принудительном лечении. Правда, этап ломки и так называемого состояния отмены проходит еще во время следствия и судебного разбирательства - в СИЗО. Психиатр-нарколог Вероника Пискунова говорит, что основная жалоба, с которой к ней приходят, - нарушение сна. "Больше эта проблема характерна для тех, кто злоупотреблял наркотиками, чем тех, кто только пару раз пробовал. На свободе с нарушением сна они боролись как раз с помощью запрещенных средств. Здесь приходится решать вопрос медикаментозно - есть нейролептики, антидепрессанты, снотворное. В остальном же обычные пациенты. Часто ко мне обращаются как к психологу - просто сменить обстановку, поговорить. Уверяют, что становится легче", - комментирует девушка.



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Трудотерапия тоже для некоторых становится лекарством. Кого-то устраивают работать в столовой, банно-прачечном комплексе или других объектах обслуживания нужд ИК-22. Но большинство трудится на сортировке металлолома, деревообработке или на швейном производстве, где в том числе изготавливается форма осужденных.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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Чем выше квалификация, тем больше заработок. Потому те, кто не ленится, прямо в колонии обучаются новым профессиям. В ИК работает отделение Ивацевичского государственного профлицея сельхозпроизводств, в котором менее чем за год готовят по специальностям "электросварщик", "швея-портной", "деревообработка". В 2017/2018 учебном году обучение прошли 72 человека - по 24 в каждой из трех перечисленных специальностей. А в нынешнем по деревообработке набраны даже 2 группы.



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"Может, по профессии на свободе они работать и не будут, но такие практические навыки в жизни точно пригодятся, - уверен мастер производственного обучения Николай Потоцкий. - Несколько моих выпускников занимаются ручной сваркой на объектах колонии".



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Выше всего заработок в деревообработке, что не удивительно - местная мебель из массива сосны даже отправляется на экспорт. Эксклюзивные модели пользуются спросом, например, во Франции.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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С июля текущего года перешел на столярный участок и полочанин Александр Мишуров, который до этого трудился на разборке и сортировке металлолома. Парень специально прошел обучение и получил квалификацию столяра-станочника 4 разряда - заработок больше, личные характеристики лучше, то есть выше шансы смягчить наказание.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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Александру 23 года, из которых 4 он провел в колонии. "Любил с друзьями покурить марихуану - вот и попался милиции. Тогда я учился в торгово-экономическом колледже на техника-программиста, параллельно работал, - рассказывает молодой человек. - Тяжелее всего было в первые дни. Не понимал, куда попал, что со мной будет. Было на самом деле очень страшно. Но время помогло. И общение с такими же, как я. О дружбе тут речь не идет, скорее, товарищество. Нам все-таки долго рядом друг с другом находиться". Александру осталось еще 6 лет до окончания срока. Прилежным поведением он старается его сократить. И продолжает учиться - диплом о высшем образовании на свободе пригодится.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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Все желающие с октября 2016 года могут получить высшее образование дистанционно - на базе Минского инновационного университета. Сейчас в колонии 16 студентов вуза. А еще двое парней Александр Добров и Артем Жидко нынешним летом успешно сдали экзамен и стали дипломированными специалистами.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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Артему из Новогрудка 26 лет. В момент задержания он учился заочно на 4 курсе БГЭУ в Минске по специальности "логистика и маркетинг". "Я уже работал, занимался продажей строительных материалов. Образование было нужно, чтобы юридически оформить бизнес на себя. Хотелось завершить начатое, и мне здесь дали возможность закончить обучение. За это большое спасибо. Пригодится ли этот диплом, когда выйду на свободу, не могу предсказать. Но, думаю, иметь высшее образование всегда хорошо. Меня перевели в МИУ на 3 курс, за два года окончил вуз и получил диплом. Дистанционное обучение - это то же заочное, но без преподавателя, который рядом и готов ответить на любой вопрос. Все общение - через интернет. А на экзамен комиссия приезжала сюда. Было сложно, особенно сосредоточиться. Но я сдал на 7, Добров - на 8".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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Мозырянин Александр Добров отбывает наказание с начала 2015 года. "Попал из-за своих пагубных привычек. Курил марихуану, в итоге сел на 10 лет. Задержали дома, при мне нашли 30 г гашиша. Для одного это много, значит, был умысел сбыта", - говорит 24-летний парень. Молодой человек, хотя и признает, что нарушил закон, жалеет, что связался с наркотиками, но считает наказание слишком суровым. "Все мы надеемся, что будут какие-то изменения в законодательстве, кому-то снизят сроки. Конечно, хочется выйти пораньше. Но мне еще 6 лет, что я буду через такой срок делать, не знаю, мои мысли за это время могут еще не раз поменяться. Здесь меня восстановили на третий курс, отучился два года, получил диплом менеджера-экономиста. Но воспользуюсь ли им, непросто спрогнозировать, - признается Александр. - А чего сейчас не хватает? Конечно, свободы. Угнетает забор вокруг. Невозможность делать то, что хочется".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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Такие похожие и в то же время очень разные молодые люди узнали истинную цену свободы. Каждый хотел бы исправить тот поворотный момент в жизни, когда нарушил закон. И это первый шаг к исправлению.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60660.php

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