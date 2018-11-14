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Солнечные часы с городскими достопримечательностями в миниатюре устанавливают в Бресте

15.11.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте к тысячелетию города появятся оригинальные солнечные часы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора КУПП "Брестское котельное хозяйство" Игорь Садовский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60659.php

Солнечные часы с городскими достопримечательностями в миниатюре устанавливают в Бресте

Конструкцию устанавливают на набережной реки Мухавец. Специалисты уже выполнили монтаж бетонного основания с гранитными плитами. Затем им предстоит установить металлический треугольный гномон (стрелка, от которой падает тень на циферблат). Доминантой этой ажурной конструкции будет герб Бреста, вокруг которого разместятся астрономические объекты: солнце, месяц, звезды, планеты. По краям постамента расположат 16 макетов достопримечательностей областного центра. В частности, изготавливаются миниатюрные кованые фигурки въездной стелы в Брест, одного из несохранившихся зданий Бернардинского монастыря, кинотеатра "Беларусь", башни с часами ЦУМа. Остальные элементы пока держатся в секрете.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60659.php

Солнечные часы с городскими достопримечательностями в миниатюре устанавливают в Бресте

Солнечные часы являются подарком Брестского котельного хозяйства к 1000-летию города. Предприятие откликнулось на предложение горисполкома внести вклад в благоустройство накануне юбилея. "Старались найти то, чего еще не было в Бресте. Согласовывали идею с городскими архитекторами, с мастерами кузнечного дела обсуждали эскизы конструкций, которые по нашему заказу занимаются их изготовлением. Надеемся, солнечные часы и сами станут новой достопримечательностью", - отметил Игорь Садовский.

Оценить новый арт-объект жители и гости Бреста смогут в первой половине 2019 года.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте к тысячелетию города появятся оригинальные солнечные часы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора КУПП "Брестское котельное хозяйство"...
 
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