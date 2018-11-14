Брестский Зелёный портал побывал на благотворительной акции «Получи яблоко в обмен на крышечки». Такого нашествия людей организаторы не ожидали: яблоки закончились ещё до начала акции!



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60658.php

Читать полностью в источнике с фото:

Бресте яблок не хватило " alt="Ажиотаж с крышечками, или Как в Бресте яблок не хватило ">



Дождливым ноябрьским вечером, прихватив пакетик с собранными пластиковыми крышечками, я отправилась в Брестский Технопарк. Там, в Пространстве «Экокластер», должно было состояться благотворительное мероприятие в пользу проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки».





Приехала ровно к указанному в анонсе времени, ожидая увидеть последние приготовления волонтёров к встрече посетителей. В глаза сразу бросились растерянные лица организаторов… Что случилось?





«У нас закончились все яблоки!.. – рассказала Ирина Самусик, руководитель молодёжной организации «Время Земли». – Люди начали приходить к нам уже за час до начала акции! Первая же посетительница принесла 550 крышечек…

Мы не ожидали такого большого наплыва! Думали, за все три часа придут человек 20, но такое количество посетителей пришло ещё до назначенного времени, несли крышечки огромными пакетами. Заготовленные 16 килограммов яблок закончились очень быстро...»





Идею с яблоками придумал активист БМОО «Время Земли» Андрей Голодюк. Ирина Самусик решила принести фрукты из своего сада – урожай в этом году сняли хороший. Посоветовалась с родителями, мама сказала: «Конечно, отбери для доброго дела самые лучшие!»

Организаторы думали, что яблок окажется слишком много, но люди шли сплошным потоком, несли маленькие пакетики, пакеты побольше и огромные мешки. Приходили целыми семьями или дружескими компаниями, приводили детей.





Маша, 6 класс, сш 20, и её мама: «У нас дружная семья. Мы всегда собирали крышечки. Раньше отвозили их в Польшу, там такие акции проходят постоянно. Впервые узнали, что и у нас в Бресте будет. Обрадовались, решили поучаствовать. Яблоки не были для нас мотивирующим фактором, мы же не за яблоки их и раньше отдавали, а для хорошего дела».

Как оказалось, брестчане прекрасно знают, какую пользу могут принести самые обычные отходы при грамотном подходе. А больше всего организаторов-волонтёров порадовала готовность горожан заниматься благотворительностью.





Галина Масюк, брестчанка: «Собираем крышечки вместе с внуками чтобы сделать свой экологический вклад в чистоту нашего города. В прошлый раз сдавали их в детскую библиотеку им. Пушкина. Конечно, яблоки – это приятный бонус, витамины. Мне не досталось, но без них тоже хорошо, ведь это – на доброе дело».

Многие сразу заявляли о своей позиции: «Мы не за яблоками сюда пришли!». Мужчина пенсионного возраста принёс три больших пластиковых бутылки, доверху наполненные крышечками. Собирали их всем двором: находчивый пенсионер развесил бутылки возле своей многоэтажки и предложил жильцам бросать туда крышки, например, выходя из дома на работу. А одна молодая мама установила контейнеры для сбора крышечек в садике у своего ребёнка и у себя в офисе.





Парень Дима с друзьями: «Собирали крышечки больше года – просто было интересно. Мы совершенно не расстроились из-за того, что яблоки закончились».

«Когда я готовила анонс нашего мероприятия, – делится Юлия Соловчук, брестский куратор проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки», – рассказала Ирина Самусик, руководитель молодёжной организации «Время Земли», – прикинула, что за 2 дня, которые пройдут с момента появления афиши до начала акции, можно найти дома максимум 3-4 крышки. Исходя из этого, решили предлагать 1 яблоко за 4 штуки.

Для меня стало настоящим открытием, что столько людей в Бресте давно собирают пластиковые крышечки! Конечно, нас очень радует количество принесённых крышечек! Но яблоки закончились, ждём что нам подвезут ещё».





Таисия, ученица 4 «В» класса, сш №16, собирала крышечки на протяжении целого года. Девочка очень расстроилась, что яблоки закончились. Мама рассказала, что они вместе читали, для чего собирают крышечки.

Юля позвонила родителям, объяснила им ситуацию и попросила пожертвовать имеющиеся дома яблоки для своего первого масштабного мероприятия. Съездить за плодами вызвался один из волонтёров, а пока он не вернулся, девушка раздавала посетителям наклейки с надписью «Время Земли», чтобы хоть как-то выразить им свою благодарность.





Юрий, участник программы «Вместе для каждого»: «Я пришёл поддержать друзей. Сколько крышечек влезло в карманы, столько принёс. Яблоки принёс из дома свои, предвидел, что здесь быстро закончатся. Думаю, потребуется некоторое время, чтобы в моей семье прижилась привычка разделять мусор - за жизнь машинально привыкли кидать всё в одну мусорку, но первый шаг уже сделан».

Юлия рассказывала всем приносившим крышечки о том, как можно определить качество пластика: если на изделии присутствует выдавленный треугольник с цифрами 2, 4 или 5 внутри, то оно годится для дальнейшей переработки, например, на медицинские протезы для инвалидов.





Миша, ученик сш №26: «Целый пакет крышечек я насобирал за один день дома и на улице. Немного обидно, что яблок не досталось, но знаю, что крышечки пойдут на помощь детям».

Вторая партия яблок прибыла. Теперь их давали не на счёт, а объясняли посетителям ситуацию и предлагали взять какое-то разумное количество. Никто не огорчался, а одна девочка лет двенадцати, которая принесла очень большой пакет крышечек, вообще категорически отказалась брать яблоки. Волонтёры еле уговорили её взять хотя бы пару штук, после чего она ушла – совершенно счастливая.





«Мы собирали крышечки для того чтобы помочь деткам, чтобы они выздоровели. Пришла совсем не из-за яблок».

Были ли такие, кто не хотел сдавать крышечки, узнав о том, что яблоки закончились? Да, один мужчина унёс все свои крышки назад...

«Следует всё-таки понимать, что мы своими силами проводим благотворительную акцию в помощь детям, – поясняет Ирина Самусик. – Яблоки – это наша личная инициатива, как благодарность за человеческую доброту. Не так уж дорого стоят сами яблоки, гораздо ценнее понимание того, для чего всё это делается…

По моему мнению, наша совместная акция удалась. Организация «Время Земли» будет и дальше помогать другим ребятами, участвовавшим в наших тренингах».





Наталья Станиславовна Иванова: «Я принесла 40 крышечек. Знаю, что они пойдут на переработку, в помощь больным детям. Хорошая акция, побольше бы таких в дальнейшем».

Сбор крышечек налажен на постоянной основе в Брестском Центре юных моряков по ул. Шевченко, 102/1, в детской библиотеке им. А. С. Пушкина на Набережной Ф. Скорины, 32 и в научно-технической библиотеке на ул. Пушкинской,1.



