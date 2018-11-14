|
Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте
15.11.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Находится он в микрорайоне Речица, и тянется, начинаясь от улицы Писателя Смирнова, почти до железнодорожного полотна. Сегодня там началась укладка асфальта, работы ведёт Брестский ДЭП.
Укладке асфальта предшествовала подготовка дорожного полотна.
Как рассказал прораб Олег Ланец, сначала были завезены дробленые строительные материалы, затем специальная машина для стабилизации дорожного полотна его уплотнила.
Следующим этапом было выстраивание профиля дороги, здесь использовался грейдер.
Также рабочим предстояло поднять над уровнем земли 45 люков, ведь дорога станет выше на толщину нового дорожного покрытия.
Общая протяжённость 2-го западного переулка, где ляжет новое покрытие – 900 метров.
Такие же работы предстоят на улице Озерной в Гершонах.
Три предшествующих дня туда завозились дробленые строительные материалы, которые лягут в подушку под асфальт.
Подготовку полотна сегодня начал мощный «Caterpillar».
Как сообщил мастер Сергей Никитюк, на улице протяжённостью 700 метров тоже ведутся работы по подъёму люков.
В этом году ДЭПом уже заасфальтировано 46470 кв.м улиц с гравийным покрытием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Находится он в микрорайоне Речица, и тянется, начинаясь от улицы Писателя Смирнова, почти до железнодорожного полотна. Сегодня там началась укладка асфальта,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)