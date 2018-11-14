Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте

Находится он в микрорайоне Речица, и тянется, начинаясь от улицы Писателя Смирнова, почти до железнодорожного полотна. Сегодня там началась укладка асфальта, работы ведёт Брестский ДЭП.



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Укладке асфальта предшествовала подготовка дорожного полотна.

Как рассказал прораб Олег Ланец, сначала были завезены дробленые строительные материалы, затем специальная машина для стабилизации дорожного полотна его уплотнила.



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Следующим этапом было выстраивание профиля дороги, здесь использовался грейдер.



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Также рабочим предстояло поднять над уровнем земли 45 люков, ведь дорога станет выше на толщину нового дорожного покрытия.



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Общая протяжённость 2-го западного переулка, где ляжет новое покрытие – 900 метров.

Такие же работы предстоят на улице Озерной в Гершонах.



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Три предшествующих дня туда завозились дробленые строительные материалы, которые лягут в подушку под асфальт.



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Подготовку полотна сегодня начал мощный «Caterpillar».



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Как сообщил мастер Сергей Никитюк, на улице протяжённостью 700 метров тоже ведутся работы по подъёму люков.

В этом году ДЭПом уже заасфальтировано 46470 кв.м улиц с гравийным покрытием.