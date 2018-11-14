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Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте

15.11.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Находится он в микрорайоне Речица, и тянется, начинаясь от улицы Писателя Смирнова, почти до железнодорожного полотна. Сегодня там началась укладка асфальта, работы ведёт Брестский ДЭП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60657.php

Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте

Укладке асфальта предшествовала подготовка дорожного полотна.

Как рассказал прораб Олег Ланец, сначала были завезены дробленые строительные материалы, затем специальная машина для стабилизации дорожного полотна его уплотнила.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60657.php

Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60657.php

Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте

Следующим этапом было выстраивание профиля дороги, здесь использовался грейдер.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60657.php

Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте

Также рабочим предстояло поднять над уровнем земли 45 люков, ведь дорога станет выше на толщину нового дорожного покрытия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60657.php

Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте

Общая протяжённость 2-го западного переулка, где ляжет новое покрытие – 900 метров.

Такие же работы предстоят на улице Озерной в Гершонах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60657.php

Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте

Три предшествующих дня туда завозились дробленые строительные материалы, которые лягут в подушку под асфальт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60657.php

Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте

Подготовку полотна сегодня начал мощный «Caterpillar».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60657.php

Начато асфальтирование 2-го Западного переулка в Бресте

Как сообщил мастер Сергей Никитюк, на улице протяжённостью 700 метров тоже ведутся работы по подъёму люков.

В этом году ДЭПом уже заасфальтировано 46470 кв.м улиц с гравийным покрытием.

 
 
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