Минус четыре в Бресте. Спецтехника готова к непогоде в выходные

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет похолодание. Столбик термометра опустится ниже нуля. Но переживать не стоит: коммунальные службы города готовы к этому.



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Фото Алексея ГАНЧУКА

Как рассказал заместитель директора по санитарии «Коммунальника» Олег Нестерчук, почти подготовили песчано-соляную смесь. На этот сезон запланировано использовать около 20 тысяч тонн смеси. Еще 1200 тонн чистого песка наполнят ящики для посыпания тротуаров и пешеходных переходов.

В случае резкого ухудшения погодных условий на улицах появятся 29 пескоразбрасывателей, 14 фронтальных ковшовых погрузчиков, 11 тракторов с отвалом и щеткой, 20 самосвалов для вывоза снега, снегопогрузчик с конвейером и экскаватор.

Руководство «Коммунальника» организовало дежурство инженерно-технических работников, пескоразбрасывательной техники и средств погрузки песчано-соляной смеси. При обильном снегопаде помочь коммунальникам готово 15 предприятий города, способных предоставить 160 единиц дополнительной техники, среди которой экскаваторы, самосвалы и грейдеры.