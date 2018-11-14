ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минус четыре в Бресте. Спецтехника готова к непогоде в выходные

15.11.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет похолодание. Столбик термометра опустится ниже нуля. Но переживать не стоит: коммунальные службы города готовы к этому.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60656.php

Минус четыре в Бресте. Спецтехника готова к непогоде в выходные

Фото Алексея ГАНЧУКА

Как рассказал заместитель директора по санитарии «Коммунальника» Олег Нестерчук, почти подготовили песчано-соляную смесь. На этот сезон запланировано использовать около 20 тысяч тонн смеси. Еще 1200 тонн чистого песка наполнят ящики для посыпания тротуаров и пешеходных переходов.

В случае резкого ухудшения погодных условий на улицах появятся 29 пескоразбрасывателей, 14 фронтальных ковшовых погрузчиков, 11 тракторов с отвалом и щеткой, 20 самосвалов для вывоза снега, снегопогрузчик с конвейером и экскаватор.

Руководство «Коммунальника» организовало дежурство инженерно-технических работников, пескоразбрасывательной техники и средств погрузки песчано-соляной смеси. При обильном снегопаде помочь коммунальникам готово 15 предприятий города, способных предоставить 160 единиц дополнительной техники, среди которой экскаваторы, самосвалы и грейдеры.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет похолодание. Столбик термометра опустится ниже нуля. Но переживать не стоит: коммунальные службы города готовы к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый проект в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика