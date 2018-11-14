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Монтажник-высотник из Гомеля погиб из-за звонка на мобильный
Фото: ИД «Волгоградская правда»
Правоохранители озвучили предварительные итоги процессуальной проверки по факту гибели рабочего в Красноармейском районе Волгограда.
Как стало известно, погибший белорус являлся бригадиром, мужчина возглавлял работу подчиненных в ходе ремонта кровли, который проводился на многоэтажном доме по улице Олимпийская.
По версии следствия, трагедия произошла, когда бригадир спускался вниз. В какой-то момент в кармане его рабочей спецодежды зазвонил телефон. Мужчина отстегнул страховочное снаряжение и достал мобильник. Неожиданно он потерял равновесие и полетел вниз.
Пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти мужчину, но не удалось, он умер.
Как сообщается, в Волгоград на заработки мужчина приехал из белорусского Гомеля.
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На юге Волгограда рабочего-белоруса убил телефонный звонок.
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