Житель Мотоля сбежал из больницы и погиб под грузовым поездом

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Четырнадцатого ноября примерно в шесть часов вечера на ж/д станции Янов-Полесский 57-летний мужчина был сбит грузовым поездом. В результате происшествия житель населенного пункта Мотоль получил травмы и скончался. Предположительно, мужчина совершил суицид. Для этого он бросился под один из вагонов поезда.Сообщается, что до инцидента мужчина находился на лечении в Ивановской ЦРБ, в которую его госпитализировали после ДТП.