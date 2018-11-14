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Житель Мотоля сбежал из больницы и погиб под грузовым поездом
Фото: БЕЛТА
Четырнадцатого ноября примерно в шесть часов вечера на ж/д станции Янов-Полесский 57-летний мужчина был сбит грузовым поездом. В результате происшествия житель населенного пункта Мотоль получил травмы и скончался. Предположительно, мужчина совершил суицид. Для этого он бросился под один из вагонов поезда.
Сообщается, что до инцидента мужчина находился на лечении в Ивановской ЦРБ, в которую его госпитализировали после ДТП.
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В Ивановском районе проводится проверка по факту смерти на ж/д путях мужчины.
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