Найдена недостающая деталь загадочного механизма, которому 2200 лет



Антикитерский механизм. Изображение: Marsyas / wikipedia.org / CC BY

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Найденная деталь. Фото: Brett Seymour / EUA / ARGO

Механизм датируется примерно 100−200 годами до н. э. То есть ему, по прикидкам археологов, около 2200 лет. Некогда устройство состояло из десятков бронзовых шестерен, помещенных в деревянный корпус. По уровню сложности антикитерский механизм соответствует устройствам Нового времени.Недостающей деталью, найденной в Эгейском море, стал бронзовый диск с отверстиями для штырей и четырьмя «ручками». На артефакте изображен бык.Антикитерский механизм был найден в 1901 году на борту затонувшего греческого судна. Но понять назначение устройства и расшифровать нанесенные на него символы ученым удалось только в 2016 году.Скорее всего, механизм использовался для расчета движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий. Кроме того, в нем были заложены функции предсказания, в частности, определялся цвет и размер солнечного затмения, а из него и сила ветров на море.