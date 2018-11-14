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Найдена недостающая деталь загадочного механизма, которому 2200 лет

15.11.2018 17:42 — Разное | UDF  
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Антикитерский механизм. Изображение: Marsyas / wikipedia.org / CC BY
Археологи в Эгейском море обнаружили недостающую часть антикитерского механизма — возможно, первого компьютера на земле, сообщает Haaretz. Свое название артефакт получил в честь греческого острова, рядом с которым был найден.

Механизм датируется примерно 100−200 годами до н. э. То есть ему, по прикидкам археологов, около 2200 лет. Некогда устройство состояло из десятков бронзовых шестерен, помещенных в деревянный корпус. По уровню сложности антикитерский механизм соответствует устройствам Нового времени.

Недостающей деталью, найденной в Эгейском море, стал бронзовый диск с отверстиями для штырей и четырьмя «ручками». На артефакте изображен бык.

Найдена недостающая деталь загадочного механизма, которому 2200 лет

Найденная деталь. Фото: Brett Seymour / EUA / ARGO

Антикитерский механизм был найден в 1901 году на борту затонувшего греческого судна. Но понять назначение устройства и расшифровать нанесенные на него символы ученым удалось только в 2016 году.

Скорее всего, механизм использовался для расчета движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий. Кроме того, в нем были заложены функции предсказания, в частности, определялся цвет и размер солнечного затмения, а из него и сила ветров на море.

 
 
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Свое название артефакт получил в честь греческого острова, рядом с которым был найден.
 
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