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Когда Беларусь придет к нейтралитету и что этому мешает?

15.11.2018 17:30 — Разное | UDF  
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Александр Лукашенко и Владимир Путин, архивное фотоф
И власть, и независимое экспертное сообщество осторожно нащупывают идею нейтралитета как какую-то досягаемую перспективу для Беларуси. И вся проблема в том, как выбраться из союзнических объятий России, которая то ли защищает, то ли угрожает.

13 ноября в Минске произошло, на первый взгляд, малозаметной мероприятие, которое, однако, с точки зрения политической перспективы может стать знаковым. Экспертная инициатива «Минский диалог» с участием значительного количества иностранцев, дипломатов организовала обсуждение темы нейтралитета во внешней политике.

Мероприятие прошло в формате варштата (workshop). Представители Швейцарии, Австрии, Швеции, Финляндии, Мальты делились опытом нейтралитета своих стран. Подчеркивалось, что форум проводится в рамках председательства Австрии в Совете Евросоюза. Были представители стран «Восточного партнерства», в частности, Украины. Что важно отметить, представительства России не было.

Интересно, что БелТА, давая информацию об упомянутом мероприятии, попыталась скрыть его основную тему. Материал на сайте государственного агентства получил такое ​​невинное название: «Беларусь приняла участие в обсуждении вопросов безопасности в странах “Восточного партнерства”».

Осторожность БелТА понятна. На последней вечерней дискуссии провластный политолог Алексей Беляев, который на всех подобного рода собраниях «дает отпор врагам», заявил, что сама тема форума — это провокация, ведь Беларусь — военно-политический союзник России, связанный с ней рядом договоров в рамках Союзного государства, ОДКБ.

С фактом союзничества никто не спорил. Однако при всем при том собравшихся приветствовал вступительным словом заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, который затем активно участвовал в работе первой панели. Принимали участие в мероприятии и депутаты Палаты представителей.

Белорусские официальные представители говорили, что тема форума актуальна для Беларуси, поскольку в Конституции (статья 18) записано: «Республика Беларусь ставит своей целью сделать свою территорию безъядерную зоной, а государство — нейтральным». Напоминали, что Беларусь — член Движения неприсоединения, что законодательство запрещает отправлять белорусских военных для участия в военных действиях за пределы страны.

В последнее время Лукашенко, другие официальные лица много говорят о миролюбии, миротворчестве, посредничестве Беларуси в урегулировании международных конфликтов. Однако слово «нейтралитет» в применении к белорусской внешней политики не применяли.

Был только один эпизод. В декабре 2014 года Лукашенко поехал в туркменскую столицу Ашхабад, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 20-летию провозглашения Туркменистаном политики нейтралитета. Выступая на международной конференции, посвященной этому юбилею, глава Беларуси всячески хвалил внешнюю политику этой страны и в конце концов сделал вывод: «Вот это и есть фактически тот идеал развития государства, к которому все мы должны стремиться».

Евгений Прейгерман и Денис Мельянцов, которые выступали от имени экспертной инициативы «Минский диалог», охарактеризовали внешнюю политику Беларуси термином «ситуативный нейтралитет». Весь ход форума демонстрировал, что и власть, и независимое экспертное сообщество осторожно нащупывают идею нейтралитета как какой-то доступной перспективы для Беларуси. И вся проблема в том, как вырваться из союзнических объятий России, которая то ли защищает, то ли грозит нам. Кстати, белорусское общественное мнение сочувственно относится к этой идее. Хотя белорусы в большинстве и на стороне РФ в ее конфликтах с Западом и Украиной, однако против того, чтобы участвовать в них.

Но на пути белорусского нейтралитета существуют сильные системные препятствия. Это те самые соглашения в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС. Это сильная экономическая зависимость от России. Это фактическая гарантия со стороны России на пожизненное правление Лукашенко. Это сильное пророссийское лобби в ведущих колесах, которое особенно заметно в среде идеологической обслуги.

Единственная надежда — на логику исторического процесса и инстинкт самосохранения белорусского социума между двумя центрами силы, которые сильно конкурируют между собой.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
Теги: Минск
 
 
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И власть, и независимое экспертное сообщество осторожно нащупывают идею нейтралитета как какую-то досягаемую перспективу для Беларуси. И вся проблема в том, как...
 
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