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Когда Беларусь придет к нейтралитету и что этому мешает?
Александр Лукашенко и Владимир Путин, архивное фотоф
13 ноября в Минске произошло, на первый взгляд, малозаметной мероприятие, которое, однако, с точки зрения политической перспективы может стать знаковым. Экспертная инициатива «Минский диалог» с участием значительного количества иностранцев, дипломатов организовала обсуждение темы нейтралитета во внешней политике.
Мероприятие прошло в формате варштата (workshop). Представители Швейцарии, Австрии, Швеции, Финляндии, Мальты делились опытом нейтралитета своих стран. Подчеркивалось, что форум проводится в рамках председательства Австрии в Совете Евросоюза. Были представители стран «Восточного партнерства», в частности, Украины. Что важно отметить, представительства России не было.
Интересно, что
Осторожность БелТА понятна. На последней вечерней дискуссии провластный политолог Алексей Беляев, который на всех подобного рода собраниях «дает отпор врагам», заявил, что сама тема форума — это провокация, ведь Беларусь — военно-политический союзник России, связанный с ней рядом договоров в рамках Союзного государства, ОДКБ.
С фактом союзничества никто не спорил. Однако при всем при том собравшихся приветствовал вступительным словом заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, который затем активно участвовал в работе первой панели. Принимали участие в мероприятии и депутаты Палаты представителей.
Белорусские официальные представители говорили, что тема форума актуальна для Беларуси, поскольку в Конституции (статья 18) записано: «Республика Беларусь ставит своей целью сделать свою территорию безъядерную зоной, а государство — нейтральным». Напоминали, что Беларусь — член Движения неприсоединения, что законодательство запрещает отправлять белорусских военных для участия в военных действиях за пределы страны.
В последнее время Лукашенко, другие официальные лица много говорят о миролюбии, миротворчестве, посредничестве Беларуси в урегулировании международных конфликтов. Однако слово «нейтралитет» в применении к белорусской внешней политики не применяли.
Был только один эпизод. В декабре 2014 года Лукашенко поехал в туркменскую столицу Ашхабад, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 20-летию провозглашения Туркменистаном политики нейтралитета. Выступая на международной конференции, посвященной этому юбилею, глава Беларуси всячески хвалил внешнюю политику этой страны и в конце концов сделал вывод: «Вот это и есть фактически тот идеал развития государства, к которому все мы должны стремиться».
Евгений Прейгерман и Денис Мельянцов, которые выступали от имени экспертной инициативы «Минский диалог», охарактеризовали внешнюю политику Беларуси термином «ситуативный нейтралитет». Весь ход форума демонстрировал, что и власть, и независимое экспертное сообщество осторожно нащупывают идею нейтралитета как какой-то доступной перспективы для Беларуси. И вся проблема в том, как вырваться из союзнических объятий России, которая то ли защищает, то ли грозит нам. Кстати, белорусское общественное мнение сочувственно относится к этой идее. Хотя белорусы в большинстве и на стороне РФ в ее конфликтах с Западом и Украиной, однако против того, чтобы участвовать в них.
Но на пути белорусского нейтралитета существуют сильные системные препятствия. Это те самые соглашения в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС. Это сильная экономическая зависимость от России. Это фактическая гарантия со стороны России на пожизненное правление Лукашенко. Это сильное пророссийское лобби в ведущих колесах, которое особенно заметно в среде идеологической обслуги.
Единственная надежда — на логику исторического процесса и инстинкт самосохранения белорусского социума между двумя центрами силы, которые сильно конкурируют между собой.
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И власть, и независимое экспертное сообщество осторожно нащупывают идею нейтралитета как какую-то досягаемую перспективу для Беларуси. И вся проблема в том, как...
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