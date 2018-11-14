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Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск
Новости Беларуси. Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Эту тему в Минске обсуждают руководители подразделений финансовой разведки из стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В поле их зрения и новые угрозы, которые несёт развитие информационных технологий. Беларусь одной из первых в Содружестве создала механизмы контроля движения цифровых денег. Несколько лет работает система мониторинга за игорным бизнесом, идентификация владельцев электронных кошельков и счетов. В то же время цифровые деньги - крипто и виртуальная валюта - практически бесконтрольно проходят по разным межнациональным системам расчётов. Этим активно пользуются преступные группы.
Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
Владимир Нечаев, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
В настоящее время проходит международная оценка белорусской системы противодействия отмыванию доходов на соответствие её международным стандартам. Это 40 рекомендаций, которые являются обязательными для исполнения всеми странами. Позитивная оценка может повысить кредитный и иные рейтинги государства.
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Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск
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Новости Беларуси. Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Эту тему в Минске обсуждают руководители подразделений финансовой разведки из стран...
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