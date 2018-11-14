Праздник в «Горах». Главный инженер награжден грамотой минсельхозпрода

По домашнему тепло и дружно прошло в СЗАО «Горы» праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В зале сельского Центра фольклора и народного творчества собрались нынешние труженики сельхозпредприятия и его ветераны, каждый из которых в свое время добросовестно трудился на местных полях и фермах.





Поздравить весь трудовой коллектив и тех, кто находится на заслуженном отдыхе, с профессиональным праздником пришли заместитель председателя райисполкома Сергей Прудников, председатель Горского сельского исполнительного комитета Вячеслав Леонович и, конечно, директор СЗАО «Горы» Игорь Коверец.

Как сказал руководитель акционерного общества, к празднику все работники коллектива получили продовольственные наборы. Результаты производства зерновых в этом году не радуют, но люди трудились как всегда добросовестно и заслуживают добрых теплых слов поздравлений, пожеланий, благодарности за хороший труд от почетных гостей праздничного мероприятия.





С. И. Прудников выполнил приятную миссию чествования одного из лучших работников сельхозпредприятия — вручил Грамоту Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николаю Петровичу Чапуркину, главному инженеру СЗАО «Горы». Как отмечено в высокой награде за подписью министра — за многолетний добросовестный труд, профессионализм и достижение высоких производственных показателей по итогам уборки урожая 2018 года.









Праздничный концерт-поздравление с прекрасными номерами художественной самодеятельности всем присутствующим дарили в этот день народный ансамбль белорусской песни «Быстрица» и солисты районного центра культуры и Овсянковского сельского Дома культуры.





































Галина КОЖЕВНИКОВА

Фото Михаила ЛЕВЦОВА