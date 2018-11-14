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Матч Люксембург - Беларусь может не состояться

15.11.2018 18:21 — Разное | Интерфакс  
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Большой футбол, который с нетерпением ждут все белорусские болельщики, может не состояться. Решение о том. выйдут ли на поле в четверг поздно вечером сборные Люксембурга и Беларуси, будет принимать непосредственно главный арбитр матча перед ее началом.

Причина этого - туман, окутавший весь Люксембург и стадион "Жози Бартель", на котором должен пройти матч. Там уже успела потренироваться сборная Беларуси.

"Если в таких же условиях будем играть, вратаря не будет видно", - сказал после тренировки защитник сборной Беларуси Игорь Шитов.

Матч Люксембург - Беларусь может не состояться
Матч Люксембург - Беларусь очень важен для обеих команд. В случае победы сборная Беларуси сможет улучшить свои шансы в борьбе за право выступать на чемпионате Европы. В случае поражения - эти шансы потеряет.

Матч Люксембург - Беларусь должен начаться в 22.45 по белорусскому времени.

 
 
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Большой футбол, который с нетерпением ждут все белорусские болельщики, может не состояться. Решение о том. выйдут ли на поле в четверг поздно вечером сборные...
 
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