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Матч Люксембург - Беларусь может не состояться
Большой футбол, который с нетерпением ждут все белорусские болельщики, может не состояться. Решение о том. выйдут ли на поле в четверг поздно вечером сборные Люксембурга и Беларуси, будет принимать непосредственно главный арбитр матча перед ее началом.
Причина этого - туман, окутавший весь Люксембург и стадион "Жози Бартель", на котором должен пройти матч. Там уже успела потренироваться сборная Беларуси.
"Если в таких же условиях будем играть, вратаря не будет видно", - сказал после тренировки защитник сборной Беларуси Игорь Шитов.
Матч Люксембург - Беларусь должен начаться в 22.45 по белорусскому времени.
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Большой футбол, который с нетерпением ждут все белорусские болельщики, может не состояться. Решение о том. выйдут ли на поле в четверг поздно вечером сборные...
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