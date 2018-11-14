Совмин возобновил лицензирование экспорта обработанных лесоматериалов из твердолиственных пород

Совет министров Беларуси вновь ввел лицензирование экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов из твердолиственных пород. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства N819, сообщили в пресс-службе Совмина.

Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать разовую лицензию, выдаваемую в министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Беллесбумпром согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт при наличии заключенного между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.

Аналогичный режим действовал в Беларуси во второй половине 2017 года и с апреля по сентябрь 2018 года.