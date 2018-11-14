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Совмин возобновил лицензирование экспорта обработанных лесоматериалов из твердолиственных пород
Совет министров Беларуси вновь ввел лицензирование экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов из твердолиственных пород. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства N819, сообщили в пресс-службе Совмина.
Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать разовую лицензию, выдаваемую в министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".
Беллесбумпром согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт при наличии заключенного между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.
Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.
Аналогичный режим действовал в Беларуси во второй половине 2017 года и с апреля по сентябрь 2018 года.
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Совет министров Беларуси вновь ввел лицензирование экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов из твердолиственных пород. Соответствующее решение содержится в...
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