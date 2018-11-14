ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совмин возобновил лицензирование экспорта обработанных лесоматериалов из твердолиственных пород

15.11.2018 17:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Совет министров Беларуси вновь ввел лицензирование экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов из твердолиственных пород. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства N819, сообщили в пресс-службе Совмина.

Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать разовую лицензию, выдаваемую в министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Беллесбумпром согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт при наличии заключенного между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.

Аналогичный режим действовал в Беларуси во второй половине 2017 года и с апреля по сентябрь 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет министров Беларуси вновь ввел лицензирование экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов из твердолиственных пород. Соответствующее решение содержится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси собрались развивать беспилотный автотранспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика