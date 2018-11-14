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В Беларуси собрались развивать беспилотный автотранспорт

15.11.2018 17:54 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси создан совет по развитию беспилотного автомобильного транспорта.

Соответствующее решение содержится в постановлении правительства N823.

Основной задачей совета будет разработка программно-стратегических документов по развитию беспилотного автомобильного транспорта в республике. В этих программных документах будут отражены приоритеты внедрения беспилотного автотранспорта и меры для стимулирования его применения.

Совет будет постоянно действующим консультативным органом, его  возглавит заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

 
 
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В Беларуси создан совет по развитию беспилотного автомобильного транспорта. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства N823. Основной...
 
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