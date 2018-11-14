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В Беларуси собрались развивать беспилотный автотранспорт
В Беларуси создан совет по развитию беспилотного автомобильного транспорта.
Соответствующее решение содержится в постановлении правительства N823.
Основной задачей совета будет разработка программно-стратегических документов по развитию беспилотного автомобильного транспорта в республике. В этих программных документах будут отражены приоритеты внедрения беспилотного автотранспорта и меры для стимулирования его применения.
Совет будет постоянно действующим консультативным органом, его возглавит заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
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В Беларуси создан совет по развитию беспилотного автомобильного транспорта. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства N823. Основной...
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